Гасили пожар и попали под повторный обстрел: войска РФ убили двух спасателей в Донецкой области. Фото

Российские оккупационные войска в понедельник, 4 марта, убили двух спасателей в Краматорском районе Донбасса. Они попали под повторный обстрел россиян во время тушения пожара.

По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем официальном Telegram-канале.

"Очередное военное преступление России унесло жизни двух спасателей на Донетчине. Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником", – говорится в сообщении.

Уточняется, что погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

"У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег. Светлая память", – отметил Клименко.

Напомним, в результате повторного удара ВС РФ по Запорожской области погибли два спасателя ГСЧС – Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Виталию был 31 год, Сергею – 34.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала войны из-за обстрелов РФ во время ликвидации последствий ракетных ударов погибли 78 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), еще 280 получили ранения. Оккупанты обстреливают спасателей, игнорируя международные конвенции.

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