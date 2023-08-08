Россия убила 78 сотрудников ГСЧС с начала полномасштабной войны: подробности

С начала войны из-за обстрелов РФ во время ликвидации последствий ракетных ударов погибли 78 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), еще 280 получили ранения. Оккупанты обстреливают спасателей, игнорируя международные конвенции.

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Об этом рассказал спикер ГСЧС полковник Александр Хорунжий во время брифинга 8 августа. "В последнее время россияне все чаще используют практику обстрелов спасателей во время ликвидации последствий обстрелов или ракетных ударов, а также используют практику обстрелов пожарно-спасательных подразделений", – сказал он.

Хорунжий добавил, что в основном такие преступления оккупанты совершают на Херсонщине, Донетчине и Харьковщине.

"В общей сложности с начала широкомасштабного вторжения РФ погибли 78 сотрудников ГСЧС и 280 ранены. Хочу отметить, что спасатели защищены международными конвенциями, потому что они не выйдут боевых действий, а выезжают на спасение людей, разбор завалов, оказание помощи. Российские террористы цинично игнорируют все нормы и правила ведения войны", – сказал пресс-офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 августа РФ атаковала Покровск Донецкой области, попав ракетами в многоэтажный дом.Когда на месте работали спасатели, был нанесен второй удар. Вследствие обстрела города погибли 7 человек, по последним данным, 88 человек получили ранения, из них предварительно 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных. Среди погибших – заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.

– Первой целью удара по Покровску было убийство гражданских, а повторная атака была совершена именно по службам, работавшим над ликвидацией последствий, заявили в Донецкой ОВА.

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