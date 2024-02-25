Гауляйтер оккупантов Балицкий похвастался росСМИ выселением 'неправильных' украинцев. Видео

Назначенный Москвой гауляйтер оккупированной части Запорожской области, предатель Евгений Балицкий похвастался российским пропагандистам преступлениями в отношении гражданского населения. В частности он как большое "достижение" описал принудительное выдворение из собственных домов и родных городов тех украинцев, которые не приняли российскую оккупацию: иногда захватчики выгоняли целые семьи.

С достойной маньяка гордостью Балицкий смаковал рассказы о том, как людей, часто с детьми, выгоняли из дому с одной бутылкой воды, а также как их избивали и "принимали жесткие решения" в отношении сохранивших верность своей стране граждан Украины. На явку с повинной в совершении военных преступлений, сделанную гауляйтером в интервью пропагандистам, обратило внимание оппозиционное российское издание SOTA.

Предатель Балицкий в очередном "интервью" похвастался принудительным выдворением украинцев, которые жили на оккупированной части Запорожской области и не поддержали оккупацию и приход "новой власти". В частности, подобные военные преступления оккупантами и их ставленниками совершались во временно оккупированном Мелитополе, где в первое время после оккупации проходили многочисленные митинги. При этом подобную практику, по словам Балицкого, начали задолго до так называемого "включения" украинской области в "состав РФ".

"Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли", — рассказал Балицкий.

Он не удержался, чтобы не козырнуть своей осведомленностью о ключевых тезисах кремлевской пропаганды: по словам гауляйтера, жителей Запорожья выгоняли, чтобы они ехали "к себе в "Бандерштат" и "там строили свой гей-мир".

Одно из особо тяжелых с точки зрения международного законодательства преступлений по отношению к гражданскому населению в ходе военного конфликта Балицкий попытался оправдать тем, что выдворенных оккупанты якобы "спасали" от линчевания со стороны их же земляков. По его словам, если бы оккупанты не начали выгонять людей из их собственных домов, впоследствии с местными жителями пришлось бы "разбираться еще жестче", а их жизнь была бы "под большой угрозой": проукраинских граждан якобы "могли бы убить соседи", которые в начале оккупации, уверяет коллаборант, "устраивали самосуд".

"Кого-то принудительно выселяли: доводили до "ленточки" (так в РФ называют границу. – Ред.), зачитывали решение о его выселении, давали бутылку воды и отправляли... Ну, что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение, но она не считает Россию своей родиной, она не считает, что то, что происходит, правильно? Ну, что, нам убивать ее? Понятно, что мы их просто вытесняли, мы зачитывали им наше решение, решение коменданта — и отправляли. Пусть живут, как хотят. Но не брать на себя кровь невинных людей оттого, что они думают не так, как мы", — покичился собственной "гуманностью" предатель.

Балицкий добавил, что среди выдворенных украинцев было много его личных знакомых. Но он, мол, пытался относиться ко всем жителям "максимально лояльно" и якобы старался избегать "лишней крови". Но буквально через пару минут гауляйтер признался, что людей жестоко избивали и, судя по всему, некоторых казнили.

"Мы били — и били жестко. И, к сожалению, приходилось принимать иногда крайне жесткие решения, о которых пока я рассказывать не буду", – заявил военный преступник.

Напомним, ранее стало известно, что российские наемники из одной из ЧВК устроили стрельбу и бойню в кафе в оккупированном Крыму 23 февраля. Причиной стало то, что двоих наемников, напившихся и начавших буянить в заведении 23 февраля, "успокоили" посетители из числа крымчан. В ответ те вызвали "подкрепление", что завершилось избиением безоружных гражданских.

Когда, несмотря на усилия оккупантов, происшествие приобрело резонанс, захватчики "восстановили справедливость", опубликовав фото избитых зачинщиков побоища из числа "военнослужащих". Этого, по версии представителей РФ, называющей себя правовой страной, более чем достаточно, чтобы считать инцидент исчерпанным.

О том, что российский Следственный комитет таки возбудил уголовное производство по факту избиения людей оккупантами, некоторые российские СМИ сообщили вечером 25 февраля. Официальных заявлений со стороны российских чиновников на этот счет по состоянию на 19 часов вечера не было.