'Переговоры продолжаются': Трамп заявил, что по просьбе Тегерана откладывает уничтожение иранской энергетики на 10 дней

США на 10 дней отсрочат уничтожение иранских энергетических объектов по просьбе правительства страны. Такое решение приняли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые, несмотря на дезинформацию в медиа, проходят "очень хорошо".

Видео дня

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, пауза продлится до 20:00 (по восточному времени) 6 апреля.

"По просьбе правительства Ирана – пожалуйста, считайте это заявление подтверждением того, что я ставлю на паузу период уничтожения энергетических объектов на 10 дней – до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени", – говорится в заметке главы Белого дома.

Он также отметил, что переговоры с иранской стороной продолжаются и являются довольно продуктивными.

"Переговоры продолжаются и, несмотря на ложные заявления об обратном со стороны фейковых новостей и других, они проходят очень хорошо", – написал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, США в попытках мирного урегулирования войны на Ближнем Востоке выдвинули режиму Ирана "мирный план" из 15 пунктов. Согласно сообщению иранских медиа, режим страны отказался от предложения США. Однако у президента США Дональда Трампа отрицают отказ Ирана от американского предложения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!