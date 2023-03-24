ГБР разоблачило в Черновцах очередную схему выезда за границу уклонистов: торговали справками по отсрочке по $3 тысячи. Видео

В Черновцах разоблачили очередную преступную схему вывоза за границу мужчин призывного возраста. Уклонистам продавали справки по отсрочке стоимостью 3 тысячи долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что сотрудники ГБР сообщили о подозрении работнику правоохранительного органа из Черновцов и работнику Черновицкого и социальной поддержки, которые помогали получать справки об отсрочке от мобилизации (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Правоохранитель придумал схему, по которой мужчины призывного возраста могли получить отсрочку от мобилизации. Он разыскивал потенциальных "клиентов", в том числе тех, которые в ближайшее время хотят уехать из Украины, и предлагал получить справку об отсрочке от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла около 3 тыс. долларов США", – сказано в сообщении.

Отмечается, что к схеме правоохранитель привлек работника военкомата. Именно он подсказывал "клиентам", к каким частным врачам следует обратиться и на какие проблемы со здоровьем пожаловаться, чтобы получить "правильные" результаты.

"Затем эти документы работник военкомата передавал в военно-врачебную комиссию, у которой просил "по знакомству" не назначать дополнительных обследований у врачей и принять решение о предоставлении отсрочки от мобилизации", – добавили в ГБР.

Сотрудники Бюро также задержали правоохранителя при получении очередной взятки и сразу же сообщили ему о подозрении.

"В настоящее время он уволен со службы, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", – добавили в ГБР.

Кроме того, представители Бюро сообщило о подозрении и работнику военкомата.

"Экс-правоохранитель подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, предложения и обещания оказать такое влияние за предоставление такой выгоды (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Работник военкомата подозревается в пособничестве к указанному преступлению (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны во время получения им взятки. Ему сообщили о подозрении в незаконном оформлении документов о снятии военнообязанных с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

Также OBOZREVATEL писал, что украинские правоохранители задержали уклоняющегося, который, несмотря на общую мобилизацию в Украине, пытался выехать за пределы государства. Его "сдал" работникам Госпогранслужбы водитель микроавтобуса, на котором тот собирался доехать до Словакии.

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