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ГБР задержало военнослужащего, который пытался организовать канал побега за границу для совершивших СОЧ. Фото

Анна Паскевич
Расследование
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ГБР задержало военнослужащего, который пытался организовать канал побега за границу для совершивших СОЧ. Фото

Работники Государственного бюро расследований при содействии Государственной пограничной службы задержали военного, который пытался наладить схему побега в Молдову лиц, совершивших самовольное оставление части (СОЧ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Об этом 24 июня сообщила пресс-служба ГБР. Фигурант был задержан 18 июня. По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина решил сбежать за границу и обратился к чиновнику ГПСУ.

ГБР задержало военнослужащего, который пытался организовать канал побега за границу для совершивших СОЧ. Фото

Он попросил предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь в переправке через реку Днестр на резиновой лодке.

За "помощь" пообещал 2,5 тыс. долларов и других клиентов – военных, которые совершили СОЧ.

Однако пограничник сообщил об этом правоохранительным органам.

ГБР задержало военнослужащего, который пытался организовать канал побега за границу для совершивших СОЧ. Фото

Мужчину задержали во время передачи средств.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Суд взял фигуранта под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 302 тыс. грн.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ГБР задержало военнослужащего, который пытался организовать канал побега за границу для совершивших СОЧ. Фото

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, информировали в ГБР.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая полиция ликвидировала межрегиональную банду, которая организовывала побег военных из воинских частей и переправляла их за границу. Руководили схемой двое жителей Черновицкой области – ранее судимый за тяжкие преступления и адвокат из Львова.

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