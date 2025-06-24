ГБР задержало военнослужащего, который пытался организовать канал побега за границу для совершивших СОЧ. Фото

Работники Государственного бюро расследований при содействии Государственной пограничной службы задержали военного, который пытался наладить схему побега в Молдову лиц, совершивших самовольное оставление части (СОЧ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Об этом 24 июня сообщила пресс-служба ГБР. Фигурант был задержан 18 июня. По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина решил сбежать за границу и обратился к чиновнику ГПСУ.

Он попросил предоставить информацию о графиках дежурств нарядов и помочь в переправке через реку Днестр на резиновой лодке.

За "помощь" пообещал 2,5 тыс. долларов и других клиентов – военных, которые совершили СОЧ.

Однако пограничник сообщил об этом правоохранительным органам.

Мужчину задержали во время передачи средств.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Суд взял фигуранта под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 302 тыс. грн.

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, информировали в ГБР.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая полиция ликвидировала межрегиональную банду, которая организовывала побег военных из воинских частей и переправляла их за границу. Руководили схемой двое жителей Черновицкой области – ранее судимый за тяжкие преступления и адвокат из Львова.

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