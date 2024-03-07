Где могут вручать повестки украинцам в марте и какое наказание грозит уклонистам: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам вручают повестки в ТЦК и СП. Приглашения в военкоматы украинцы получают не только по месту жительства или работы, но и в общественных местах.

При этом за игнорирование повестки может наступить как административная, так и уголовная ответственность. OBOZ.UA решил напомнить украинцам, где могут вручать повестки в марте и какое наказание грозит уклонистам.

Основным способом оповещения военнообязанных об их вызове в территориальные центры комплектования изначально было место проживания. До войны военнообязанным гражданам вручали повестки по месту жительства, однако сейчас большое количество людей проживают не по месту регистрации и давно не обновляли данные в ТЦК и СП.

Также повестки вручают по месту работы военнообязанных. Здесь приглашение в ТЦК и СП могут вручить начальник своим подчиненным. Также к призыву на службу активно привлекают органы власти.

Однако в последнее время основным способом оповещения военнообязанных стало вручение повесток в общественных местах. Военнослужащие, наделенные соответствующими полномочиями военным комендантом, проверяют документы у граждан на улицах.

При этом в последнее время сотрудники ТЦК и СП начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта ситуация была зафиксирована с обеих сторон.

Получение повестки предусматривает прибытие военнообязанного в ТЦК и СП в указанную дату и время. За игнорирование повестки законом предусмотрена ответственность.

За игнорирование повестки для уточнения данных или прохождения медицинской комиссии, грозит административная ответственность. Но если человек уже прошел медкомиссию, был призвал в ряды ВСУ, но проигнорировал мобилизационное распоряжение, грозит уголовная ответственность. Если суд признает виновным уклониста, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что у Верховной Рады есть шансы проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в Украине уже до конца марта. При этом учитывая огромное количество поданных правок рассмотрение законопроекта в сессионном зале может затянуться.

Напомним, в Луцке к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы неправильно вручили повестку.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Закарпатской области к испытательному сроку отбывания наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии, но задонатил на ВСУ 40 тысяч гривен.

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