Люди… уважаемые украинцы. Скажите мне, пожалуйста, когда вы уже начнете думать головой, а не…

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Почему ракеты прилетели в Киев? Почему ракеты прилетают в Одессу, Запорожье, Днепр, Кривой Рог? Где наши ПВО? Почему, почему, почему? На третьем году полномасштабного вторжения вы так и не научились думать? Окей, попробую объяснить, мне не тяжело…

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1. Що нам в першу чергу захищати? Міста? Добре! Які саме? Давайте усі одразу? Давайте! Але тоді будуть дірки в питаннях захисту обʼєктів критичної інфраструктури. Все ж таки перетягуємо системи ППО ближче до електростанцій?! Слушна думка. Але тоді зʼявляться дірки в захисті міст. Не існує країни, небо якої на сто відсотків закрите системами ППО. Чому так? Дивіться наступний пункт.

2. В одній пусковій установці "Петріот" (М901) чотири ракети. Не сорок, сто сорок, сімдесят сім чи девʼяносто дві, а чотири. (В інших модифікаціях більше, але я не знаю, які саме комплекси поставили нам). Так ось. Аби прорвати, тобто перевантажити певну установку, скільки треба запустити ракет? Правильно. Пʼять. Це якщо установка не працює по цілі двома ракетами. Це якщо дуже просто. Без хибних цілей і таке інше.

Так ось… Позавчора декілька російських ракет знов прорвали наш протиракетний щит і принесли біду в десятки українських родин. Але чомусь усі мовчать про те, що тридцять ракет були збиті нашими силами ППО. 1 - Кінджал, 3 - Іскандери, 12 - Калібрів і так далі… А питання "Де наші ППО", у мене окрім матюків, більше нічого не викликає. Вам мусять із точними координатами відповідь надати, чи супутникових знімків буде достатньо?

Якщо ще пʼять, або сім установок стануть на чергування, всеодно будуть прориви. На жаль. Бо це протистояння списа та щита. І там, на болотах сидять далеко не дураки, які чудово розуміють, що тут, в Україні, зараз в прямому бойовому протистоянні чи не вперше стикнулись американські системи ПРО та російські ракети…