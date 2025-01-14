'Где 'Орешник'? Россияне устроили истерику из-за массированной атаки дронов на РФ и вспомнили 'красные линии''

Из-за начавшейся ночью массированной атаки беспилотников по территории РФ граждане страны-террориста снова устроили истерику. Россияне в очередной раз начали спрашивать "Где Орешник" и вспомнили о "красных линиях" диктатора Путина.

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Об этом они активно пишут в пропагандистских Telegram каналах. В свою очередь об атаке дронов в Татарстане также сообщают РосСМИ, по их словам, там работает ПВО.

"Враждебные БПЛА летят на Альметьевск в Республике Татарстан – работает ПВО. Местные жители сообщают, что в городе якобы слышны и автоматные очереди, которыми военные сбивают дроны", – говорится в сообщении.

Там отметили, что российская ПВО с раннего утра сбивает БПЛА над Казанью, Саратовом, Энгельсом, Тамбовской, Орловской и Тульской областями. Информация о повреждениях и пострадавших якобы не поступала.

"В Казани из-за атаки ВСУ произошло возгорание газовой цистерны. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Саратова, Ульяновска и Нижнекамска. Прием и вылет самолетов временно ограничивался в Калуге, Тамбове и Пензе", – пишет российский Telegram-канал.

Комментарии от россиян не заставили себя долго ждать, там начали беспокоиться куда девался знаменитый "Орешник", и почему Путин не принимает никаких мер по атаке БПЛА.

"Где Орешник?", "Все идет по плану, где с***аааа "Орешник", "Сегодня видел Путина, стоял в очереди за красными фломастерами".

Напомним, в начале января, после ночных взрывов в Саратовской области россияне также были в истерике, они призвали нанести ракетные удары по Украине и Великобритании. И просили путинскую армию продолжать убивать население Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью украинские дроны атаковали военные объекты на территории страны-агрессора России. В результате многочисленных взрывов занялись заводы и НПЗ в городах Энгельс, Саратов, Казань и не только.

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