Генерал Маломуж: атака на Крымский мост – это тест. Главный удар впереди. Интервью

Удар по Крымскому мосту 17 июля был тестовым и испытательным, но все же очень знаковым – и с точки зрения "сверхмощной" защиты этого сооружения, и с точки зрения создания условий для дестабилизации на оккупированном полуострове и его дальнейшего освобождения. Интересно, что всего несколькими днями ранее генерал Залужный в интервью The Washington Post заявил: его ничто не остановит "что-то сделать", как только для этого появятся средства.

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Совпадение? Да. Украинская армия не приурочивает свои операции под заявления, даже настолько авторитетного генерала, как Залужный. Удар готовился давно и тщательно, он был частью плана, а не спонтанной акцией. Украина имеет право наносить удары и по оккупированным территориям, и по территории врага – России и Беларуси. В первом случае она свободно использует западную военную помощь, во втором – разработки собственного ВПК, который "проснулся". Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– 14 июля в WashingtonPost вышло интервью генерала Залужного, в котором он, говоря об освобождении Крыма, заявил: "Как только у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать – никто меня не остановит". И вот спустя всего пару дней мы видим удар по Крымскому мосту. Так украинские защитники выполнили желание главнокомандующего?

– Я считаю, что при проведении операций не выполняются желания даже такого авторитетного командующего, как Залужный. Действительно, эти два события совпали во времени, но все проводится в тот период и в тех местах, где будет эффект, где это снизит возможности противника в перемещении сил и средств, боевой техники, боеприпасов, крылатых ракет, личного состава по Крымскому мосту.

Конечно же, это еще и создание условий для дестабилизации в Крыму, поскольку это влияет на ситуацию на полуострове в целом и на обороноспособность России в военно-политическом плане. Если страдает такой объект, как Крымский мост, который находится под личной эгидой Путина – это, конечно, большой удар.

У нас ничего не делается под что-то – намеки, обещания, даты. Это больше принято в Российской Федерации, но и они уже от этого отходят. Это чистая прагматика. Мы имеем конкретный факт.

Но это еще тестирование. Это не удар по мосту. Возможно, это различные форматы испытаний – надводных дронов, других сил и средств. Тем не менее, уже есть результат – на определенное время приостановлено движение по мосту боевой техники и войск. В период активных боевых действий пауза даже в 1-2 дня – это очень важно.

В целом удар по Крымскому мосту укладывается в концепцию, которую озвучил Залужный – что Украина имеет право наносить удары по любой точке, включая объекты в Крыму.

– Партизаны движения "Атеш" сообщили о том, что оккупанты пытаются защитить Крымский мост от ракет при помощи угловых отражателей, в частности, от Storm Shadow. Какой вывод можно сделать из успешной атаки на мост? Насколько сильна оборона этого объекта?

– Какую бы защиту они ни ставили, нет непробиваемых защит. Те же угловые отражатели действуют частично, в то время как Storm Shadow может менять траекторию. Точно так же и другие средства и комплексы этих средств – ракетные системы, беспилотники разных модификаций и разного наполнения, с электронной фиксацией и без, морские надводные летательные аппараты. Кроме того, у нас есть системы подавления систем РЭБ врага, включения в систему защиты моста и так далее. Плюс диверсанты – наши спецназовцы, которые могут проводить операции.

Может быть задействован целый комплекс элементов. В случае глобального удара по Черноморскому флоту и Крымскому мосту будут задействованы все силы и средства. Это имеет смысл для стратегических наступательных действий в рамках большой операции по освобождению Крыма.

Сейчас мы видим локальный формат. Он не имел глобального значения, но показал две позиции. Первое – слабость системы защиты моста. Она не сработала. Второе – подрыв авторитета военно-политического руководства России, которое гарантировало, что мост будет стоять, и никакие средства нападения со стороны Украины или наших союзников не сработают. Сработали.

– В том же интервью Залужный сказал: "Врага можно и нужно убивать на его территории". Он заявил, что союзники не торопятся давать Украине дальнобойное вооружение, а когда дают эффективные образцы, предупреждают, что их нельзя использовать по целям на территории России. Одновременно Залужный обещает использовать для этой цели разработки отечественного ВПК. Каковы эти возможности сегодня, чтобы бороться с врагом на его территории?

– Необходимо уточнить, что никто не запрещает нам использовать предоставленные союзниками вооружения, включая ракеты, беспилотники и дальнобойные системы в рамках "Рамштайна" по объектам на территории Крыма, оккупированным районам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Это законно наши территории, никто не может запретить нам это делать.

Мы не ограничены в нанесении ударов по мосту, по Черноморскому флоту, по любым объектам, которые находятся на территории Крыма или других оккупированных территорий. Это первое.

Второе – если мы говорим непосредственно о территории России, например, базе стратегических бомбардировщиков, пусковых установках ракет, "шахедов" или подобных объектах в Беларуси, то это законные цели. Поскольку при помощи их совершаются акты агрессии и насилия. Агрессор и террорист должен быть уничтожен в любой точке, это общее правило мира.

Конечно, союзники установили ограничения, мы будем их придерживаться. Но проводить операции на территории России и Беларуси, если они будут наносить удары или там будут готовиться базовые сегменты агрессии мы, конечно, будем.

Прямо скажу, наш ВПК уже немного проснулся. У нас были очень хорошие разработки, та же "Ольха" и другие системы, которые бьют на 300-500 и даже на 1000 километров. Первые разработки пошли в серийное производство, и эти средства могут бить по территории России, доставать до Москвы и далее. Здесь нас никто не может ограничить.

Залужный не расшифровывал, о каком именно вооружении идет речь, но наш "Укроборонпром" уже демонстрировал эти ракеты. Они создавались в кооперации с нашими партнерами, но производятся на нашей базе, то есть они являются украинскими ракетными системами, дронами, дальнобойными ракетами. Это все наше.

Будем бить по полной программе, как и сказал Залужный – по любой территории, включая Российскую Федерацию.