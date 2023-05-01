Генерал Марченко показал, как оккупанты пытаются обмануть украинскую ПВО: 'изобретение' высмеяли в сети. Фото

Российские оккупанты придумали новый способ выявления украинской ПВО. Сначала они запускают в Telegram-каналах дезинформацию о якобы своих ракетах и самолетах в небе, после чего для имитации чего-то в небе запускают некие БПЛА-"аналоговнет".

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Ситуацию объяснил в Facebook командующий обороной Николаевщины генерал-майор Дмитрий Марченко. Он показал, какими аппаратами Россия пытается обмануть украинскую ПВО.

"Сначала по каналам и разным пабликам запускается инфа о 84 ракетах…100 ракет…. 20 самолетах в небе! А потом запускается такая фигня для имитации чего-то в небе. Поэтому доверяйте только официальным и проверенным источникам и не поддавайтесь панике! Верьте в ВСУ и нашу ПВО, ребята очень хорошо делают свое дело! – заверил генерал.

"Находчивость" оккупантов высмеяли в сети.

"Такое впечатление, что это чудо сделано из г*вна и палок, в прямом смысле", "Это он и есть, настоящий аналоговнет?!", "Это они уже подоконники у себя снимают?", "Фанера над Парижем", "Шутка о мопедах уже не актуальна. Это новый уровень... вторая е**ть армия мира", – писали в комментариях украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– утром 1 мая Россия устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя крылатые ракеты. Украинские силы ПВО обезвредили 15 из 18 этих вражеских целей;

– 1 мая во время воздушной тревоги около 04:50 в Киеве прогремели взрывы: защитники неба сбили все вражеские ракеты и дроны, их количество уточняется.

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