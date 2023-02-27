Генерал Романенко: у нас есть месяц. В чем главное условие окончания войны в этом году. Интервью

Китайский "мирный план" хорош на 99%, в нем недостает лишь одного пункта – о полном выводе российских оккупационных войск с территории Украины. Цель нашей армии – восстановление границ по состоянию на 1991 год, демилитаризация и денуклеаризация страны-террориста России. Рано или поздно она будет достигнута, но чтобы Украина смогла закончить войну уже в этом году, необходимо, чтобы западные союзники поставили нам необходимое вооружение как можно скорее. Не позже, чем через месяц.

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Китай располагает оружием, которое могло бы очень помочь России в войне против Украины, в частности, там есть дроны-камикадзе и боеприпасы. Но эта страна будет действовать прагматично и не пойдет на военную поддержку путинского режима. Приднестровье – "раковая опухоль" в теле безопасности Украины, и рано или поздно от нее придется избавляться. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Китай обнародовал свой мирный план по войне в Украине, состоящий из 12 пунктов. Какой процент из него приемлем для нас?

– Я думаю, этот план устраивает нас на 99%, но, как всегда, дьявол кроется в деталях. После того, как войска противника будут полностью выведены со всех оккупированных территорий в рамках 1991 года, мы приступаем к реализации всего остального. Вот и все.

– Как вам пункт о прекращении боевых действий?

– Если Россия в очень жесткие сроки должна будет вывести свои войска из Украины, может иметь место реализация и этого пункта. Но подчеркну – очень важно, чтобы сроки были очень сжатыми. Если нет, мы будем продолжаться сражаться.

Наша цель – выход на границы 1991 года и дальнейшие действия по демилитаризации России. Мы не ставим вопрос о денацификации. В РФ проживает много наций, и если их оставить там как тараканов в банке, они друг другу горло перегрызут, пока выйдут на демократические основы. Но это их внутренний вопрос.

А демилитаризация и денуклеаризация России – это для нас вопрос принципиальный. Гарантии от китайцев, американцев, европейцев – это хорошо, но в первую очередь важна наша сила и наша борьба. Если Россия не соглашается на вывод войск, мы будем бороться дальше. Никаких полутонов, оттенков серого здесь быть не может.

– Уточните, пожалуйста. Вы считаете, что этот план в принципе приемлем для Украины, но только если в нем будет обозначен пункт о полном выведении российских войск с территории Украины в кратчайший срок?

– Именно так. Любые отклонения будут восприниматься как невыполнение и продолжение. У нас есть опыт 2014 года и предыдущих 30 лет, и мы четко понимаем, что эта пауза нужна противнику для укрепления, перегруппировки и восстановления своих сил.

Это имело место в 2014-2015 годах. Были заверения наших союзников о том, что "мы все порешаем, все будет хорошо". Как порешали – мы это видели. Поэтому на бога и союзников надейся, а сам не плошай.

– Появилась информация о том, что Китай якобы рассматривает вопрос предоставления России дронов-камикадзе. Якобы у Китая они тоже есть. Как вы расцениваете такую перспективу?

– Там есть не только дроны-камикадзе, там есть и боеприпасы и много другого вооружения, которое сейчас необходимо Российской Федерации. Поэтому опасность таких поставок очевидна.

Но Китай здесь выступает довольно-таки прагматично ввиду того, что у него с экономикой тоже не все хорошо. Россия ослаблена, надо использовать момент и забирать у нее земли. Не реализовав это на приемлемых для Запада и Украины условиях, Китай окажется в сложной ситуации.

Поэтому Китай во многом будет способствовать реализации плана, но не китайского, а украинского. Все, что написано в китайском плане, есть и в наших планах, но я сказал, на каких подходах и условиях, и никак иначе.

– Вопрос о Приднестровье. По оценкам Института изучения войны, Кремль может готовить там провокации. Считаете ли вы, что украинская армия может каким-то образом участвовать в его демилитаризации?

– Приднестровье – это раковая опухоль. Мы не можем оставлять ее на теле нашей безопасности. Поэтому рано или поздно этот вопрос будет решен.

Нам необходимо снять угрозу с этой стороны, но действовать на несколько фронтов – Приднестровье, Беларусь – это неправильный подход с военной точки зрения. Мы не совершим такую ошибку.

– Последний вопрос – ваш прогноз на второй год войны. Что будет дальше? Сможет ли Украина победить в этом году?

– Проанализировав тот опыт и состояние дел, которые мы имеем на сегодняшний день, я могу озвучить прогноз. Мы должны закончить войну в этом году, но при очень важном условии: если наши союзники обеспечат нас современным эффективным вооружением, если не будет так, как прошлой осенью, когда союзники заверяли, что зима – не лучшее время для активных действий на фронте и не предоставили нам необходимых вооружений. Противник использовал это время для подготовки и сейчас наступает на востоке.

Поэтому нам необходимо продвинуться во взаимодействии с нашими союзниками. Необходимо, чтобы они перешли от подхода, что Украина не должна проиграть, к подходу, что Украина должна победить. Будут поставки вооружений – будет наша совместная победа, в том числе в интересах Европы и Америки. Если нет, это ляжет тяжелейшим грузом и на Украину и ее народ, и на наших союзников.

Они это осознают, но осознания мало, нам нужны конкретные действия – энергичные, масштабные и быстрые.

– По поводу быстрых действий союзников. Сколько времени есть у украинской армии, чтобы, получив необходимое оружие, добиться успеха на фронте?

– Мы так или иначе добьемся успеха. Вопрос только в том, как быстро мы получим вооружение. Чем дольше мы будем ждать, тем больше потерь будет с нашей стороны. Поэтому желательно, чтобы это было решено не более, чем за месяц.