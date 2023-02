Кремль создает условия для операций под чужим флагом на Черниговщине и в Молдове: аналитики указали на цели РФ

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия вновь прибегает к методам создания условий для операций под фальшивым флагом на границе Черниговской области. Также Кремль создает информационные предпосылки для проведения таких же провокаций в самопровозглашенной молдавской республике Приднестровье.

Так оккупанты пытаются ослабить оборону ВСУ на востоке и подготовиться к наступлениям, а также эскалировать непрекращающихся усилия российского диктатора Владимира Путина по подрыву государства Молдова. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 23 февраля.

Накануне украинское Северное оперативное командование сообщило, что российские силы готовят возможные провокации в приграничных районах Черниговщины. Украинская разведка зафиксировала вражеские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, напоминающую ту, что носят бойцы ВСУ, в районы вблизи границы с областью.

Оперативное командование "Север" целью этих операций под ложным флагом назвало обвинение оккупантами Сил обороны Украины в нарушении территориальной целостности неуказанной страны, что, скорее всего, относится к Беларуси.

Аналитики ISW соглашаются с тем фактом, что Кремль действительно может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне. Особенно после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко от 16 февраля о том, что республика вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

Министерство обороны РБ также заявило, якобы беларусские ВС наблюдали "наращивание украинских сил у своих границ".

"Мы по-прежнему считаем, что нападение Беларуси или России на северные регионы Украины маловероятно, но РФ стремится навязать руку Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева. Такая операция под чужим флагом также может быть направлена на то, чтобы зафиксировать украинские силы на северной границе, ослабить оборону Украины на востоке и подготовиться к контрнаступательным операциям", – указали в ISW.

Со ссылкой на свои источники и данные минобороны России там добавили, что Кремль также создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье, Молдова.

Российское оборонное ведомства накануне заявило, якобы ВСУ планируют в ближайшее время провести "вооруженную провокацию против Приднестровья". В частности указало, мол, украинские военные переоденутся военнослужащими ВС РФ и "проведут российское наступление с позиций в Приднестровье".

Правительство Молдовы отвергло обвинения минобороны России. Отмечается, что оно, вероятно, стремилось создать этот ложный нарратив, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского молдавскому коллеге Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в ее стране, и его предложение помочь ей, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Молдовы и Украины.

"Распространение минобороны РФ этой ложной версии не означает, что Путин намерен атаковать Молдову – предприятие, для которого у него нет военного потенциала, – но оно указывает на эскалацию его непрекращающихся усилий по подрыву молдавского государства", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ пытается не затянуть войну, а закончить ее как можно быстрее. Однако в военно-политическом руководстве государства-террориста есть сторонники обоих таких сценариев.

