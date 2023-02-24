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Кремль создает условия для операций под чужим флагом на Черниговщине и в Молдове: аналитики указали на цели РФ

Марина Лисничук
War
3 минуты
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Кремль создает условия для операций под чужим флагом на Черниговщине и в Молдове: аналитики указали на цели РФ

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия вновь прибегает к методам создания условий для операций под фальшивым флагом на границе Черниговской области. Также Кремль создает информационные предпосылки для проведения таких же провокаций в самопровозглашенной молдавской республике Приднестровье.

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Так оккупанты пытаются ослабить оборону ВСУ на востоке и подготовиться к наступлениям, а также эскалировать непрекращающихся усилия российского диктатора Владимира Путина по подрыву государства Молдова. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 23 февраля.

Накануне украинское Северное оперативное командование сообщило, что российские силы готовят возможные провокации в приграничных районах Черниговщины. Украинская разведка зафиксировала вражеские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, напоминающую ту, что носят бойцы ВСУ, в районы вблизи границы с областью.

Оперативное командование "Север" целью этих операций под ложным флагом назвало обвинение оккупантами Сил обороны Украины в нарушении территориальной целостности неуказанной страны, что, скорее всего, относится к Беларуси.

Аналитики ISW соглашаются с тем фактом, что Кремль действительно может готовить атаки под чужим флагом, чтобы принудить Беларусь к войне. Особенно после заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко от 16 февраля о том, что республика вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.

Кремль создает условия для операций под чужим флагом на Черниговщине и в Молдове: аналитики указали на цели РФ

Министерство обороны РБ также заявило, якобы беларусские ВС наблюдали "наращивание украинских сил у своих границ".

"Мы по-прежнему считаем, что нападение Беларуси или России на северные регионы Украины маловероятно, но РФ стремится навязать руку Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева. Такая операция под чужим флагом также может быть направлена на то, чтобы зафиксировать украинские силы на северной границе, ослабить оборону Украины на востоке и подготовиться к контрнаступательным операциям", – указали в ISW.

Со ссылкой на свои источники и данные минобороны России там добавили, что Кремль также создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье, Молдова.

Российское оборонное ведомства накануне заявило, якобы ВСУ планируют в ближайшее время провести "вооруженную провокацию против Приднестровья". В частности указало, мол, украинские военные переоденутся военнослужащими ВС РФ и "проведут российское наступление с позиций в Приднестровье".

Кремль создает условия для операций под чужим флагом на Черниговщине и в Молдове: аналитики указали на цели РФ

Правительство Молдовы отвергло обвинения минобороны России. Отмечается, что оно, вероятно, стремилось создать этот ложный нарратив, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского молдавскому коллеге Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в ее стране, и его предложение помочь ей, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Молдовы и Украины.

"Распространение минобороны РФ этой ложной версии не означает, что Путин намерен атаковать Молдову – предприятие, для которого у него нет военного потенциала, – но оно указывает на эскалацию его непрекращающихся усилий по подрыву молдавского государства", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ пытается не затянуть войну, а закончить ее как можно быстрее. Однако в военно-политическом руководстве государства-террориста есть сторонники обоих таких сценариев.

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