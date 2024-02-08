'Генерал, спасший Украину': Порошенко выразил уважение Залужному

В четверг, 8 февраля, Владимир Зеленский объявил, что уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На отставку главкома отреагировал пятый президент Петр Порошенко.

На своей странице в Facebook Порошенко выразил уважение к генералу Залужному. Пятый президент назвал его генералом номер один Вооруженных сил Украины и поблагодарил Валерия Залужного за то, что он "спас Украину в самое тяжелое время нашей истории".

"Генерал, спасший Украину в самое тяжелое время нашей истории. Генерал крупнейших украинских побед. Генерал номер один Вооруженных сил Украины. Честь и искреннее уважение", - написал Порошенко и поблагодарил Залужного.