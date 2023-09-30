Генсек НАТО: оружие для Украины – это путь к миру

Украине необходимо больше вооружений, поскольку чем сильнее она будет на поле боя, тем мощнее будет позиция Киева за столом переговоров. Оружие для украинцев – это путь к миру.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время первого Форума оборонных индустрий в Киеве. "Только мужества недостаточно, чтобы остановить дроны, только героизм не может перехватить ракеты. Украине нужны мощности высокого качества, в большом количестве и быстро… Не может быть обороны без промышленности", – цитирует его "Укринформ".

Генсек НАТО добавил, что после начала масштабной войны в Украине в 2022 году ряд стран НАТО "значительно истощил свои запасы", помогая Украине. Это было правильным шагом, но в настоящее время Альянс нужно должен наращивать производство как с целью поддержки Украины, так и обеспечения собственной обороны.

При этом НАТО стремится помочь Украине модернизировать ее оборонно-промышленный сектор и механизмы закупок, рассказал генсек.

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Столтенберг также высоко оценил изобретательность оборонпрома Украины и отметил, что в своем производстве от БПЛА до техники для разминирования он внедряет инновации "со скоростью молнии".

"Чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будут ее позиции за любым столом переговоров. Поэтому, хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины – это путь к миру", – сказал генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг заверил, что помощь Украине со стороны НАТО будет продолжаться, и страны-члены Североатлантического союза делают все, чтобы усилить поддержку. А саммит НАТО 2024 года, который должен состояться в Вашингтоне в 75-ю годовщину Альянса, должен иметь большой потенциал для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 сентября в Киеве впервые состоялся Форум оборонных индустрий, участие в котором приняли более 250 компаний из 30 стран. По итогам мероприятия президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных инвестиций, к которому уже присоединились 38 компаний из 19 стран.

– Выступая на форуме, Зеленский заявил, что Украине удастся выстроить долговременный надежный мир благодаря развитию ВПК в сотрудничестве с мировыми оружейными компаниями. Для этого Киев готова делиться реальными боевыми практиками.

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