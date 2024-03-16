Генсек ООН – про 'выборы' Путина в оккупированных городах: не имеют законной силы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил проведение "выборов" президента страны-агрессора России на временно захваченных российскими войсками территориях Украины. Это "голосование" не имеет законной силы, согласно международному праву.

Заявление Гутерриша процитировал спикер ООН Стефан Дюжаррик в пятницу, 15 марта, передает издание Reuters. С точки зрения международного законодательства, попытки незаконной аннексии регионов Украины не имеют законной силы.

"Организация Объединенных Наций остается непреклонно преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", – сказал Дюжаррик.

Напомним, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза сказал, что результаты "выборов" президента РФ необходимо подвергать большому сомнению, ведь они проводятся с нарушением норм международного права. Голосования не имеют ничего общего со свободным и справедливым волеизъявлением народа.

Он обратил внимание, что фиктивный избирательный процесс на временно оккупированных территориях характеризуется запугиванием и принуждением местного населения. Оккупанты прибегали к незаконным задержаниям людей, угрозам жизни, отказывали украинцам в доступе к медицинским услугам.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Геническе на Херсонщине оккупанты силой заставляют украинцев голосовать на избирательных участках. Для этого они проводят обыски в квартирах местных жителей и похищают людей.

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