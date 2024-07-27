Генштаб: более 3,5 тысяч обстрелов с начала суток, враг активно атакует на Покровском направлении

Страна-оккупант с начала суток совершила более 3,5 тысяч обстрелов. Враг активно атакует на Покровском направлении.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 июля. Впрочем, Силы обороны продолжают смело противостоять вооруженной агрессии РФ. С начала суток произошло 96 боевых столкновений.

Отдельно в Генштабе отметили эффективную боевую работу воинов 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Там подчеркнули, что это настоящие защитники страны: сильные, мужественные и смелые.

"Противник нанес один ракетный удар, 63 авиационных удара с применением 88 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения", – говорится в сообщении. Генштаба.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Отражены пять атак российских оккупантов. Еще один бой продолжается возле Волчанска. Ситуация контролируется. Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили 117 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артиллерийских систем, боевая бронированная машина, девять единиц автомобильной, одна единица специальной техники, также уничтожены семь БпЛА. Потерпели повреждения восемь артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и одна единица специальной техники.

На Купянском направлении противник однажды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки.

14 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Терны и Новосергеевка. Противник успеха не имел, потери наших позиций не допущены.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили шесть штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ивановского и Андреевки, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными.

Агрессор 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты 13 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 27 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Яснобродовки и Калинового. В общей сложности, 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 10 боеприкосновений – продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 248 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, две артиллерийские системы, шесть автомобилей и шесть боевых бронированных машин, одна единица специальной техники. Кроме того, пять танков, три автомобиля, четыре ББМ и одна вражеская пушка были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 10 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении произошло шесть боестолкновений. Пять вражеских штурмов "захлебнулись" в районах Константиновки и Раздольного. Еще одно сражение продолжается. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, три безуспешных атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня.

На Приднепровском направлении наши воины два раза давали жесткий отпор российским захватчикам.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, противостояние между Украиной и Россией на линии фронта перешло в стадию "игры резервами". И Силы обороны заставляют врага идти в лобовые атаки, в которых резервы РФ стираются быстрее, считает военный корреспондент Богдан Мирошников.

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