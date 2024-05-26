Генштаб: больше всего боев на Покровском направлении, враг штурмует на Харьковщине

На фронте с начала суток больше всего боевых столкновений произошло на Покровском направлении. Также оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 26 мая. В общей сложности по всей линии фронта количество боевых столкновений возросло до 67.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершали штурмовые действия от Мурома в направлении Старицы. Два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы, а общее количество боев на этом направлении достигло 11. К девяти предыдущим авиаударам добавился еще один – российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку от Слобожанского.

На Купянском направлении продолжается атака врага у Новоегоровки. Дважды вражеская авиация нанесла удары в районе Первомайского и неподалеку от Кисловки.

На Лиманском направлении, после неудачной атаки возле Невского, оккупанты провели еще два безуспешных штурма в районе Тернов.

На Северском направлении российская авиация совершила четыре удара управляемыми авиабомбами неподалеку от Закотного.

На Покровском направлении продолжается шесть боевых столкновений, что увеличивает общее количество столкновений с начала суток до 27. Противник сосредотачивает усилия в направлении Новоалександровки и Уманского, поддерживая свои подразделения авиаударами. Ситуация остается контролируемой, украинские защитники дают мощный отпор оккупантам. В течение дня враг потерял в этом направлении 244 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили вражеский танк, две БМП, три бронетранспортера и автомобиль, а также повредили миномет.

На Кураховском направлении количество боевых столкновений не изменилось. Российские террористы сбросили две управляемые авиабомбы в районе Константиновки.

На Приднепровском направлении в районе Крынок отражена еще одна атака, что увеличивает их общее количество до четырех. В других направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

Ранее сообщалось, в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА. По нашему государству летели: 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 31 ударный БпЛА типа "Shahed".