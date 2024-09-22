Генштаб: на фронте произошло 125 боестолкновений, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях

В течение субботы, 21 сентября, на всех направлениях фронта произошло 125 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Лиманском и Кураховском направлениях – на всех трех произошло более 50% от общего количества боев.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара, 63 авиационных удара с применением 86 КАБов, а также использовал для поражения более 650 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил почти 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. В то же время армейская авиация врага нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Козачьей Лопани.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степовой Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой. Украинские защитники остановили пять вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили штурм оккупационных войск в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 11 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Семь атак агрессора отбиты, четыре еще не завершились.

На Покровском направлении с начала суток противник 25 раз атаковал в районах Новоторецка, Селидово, Новогродовки, Красного Яра, Воздвиженки, Михайловки и Мариновки. Наши защитники отразили 24 штурма. Возле Селидово еще идет бой.

По предварительным данным, за день в этом направлении было обезврежено 460 оккупантов, из них 188 – безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Танк, одна ББМ, семь артиллерийских систем и девять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 20 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Второго, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Горняка. 13 боестолкновений завершено, еще семь – до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 100 человек. Также уничтожены четыре боевых бронированных машины.

На Времевском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Угледара, Катериновки и Водяного. Сейчас еще идет одна атака оккупантов.

На Ореховском направлении в войска захватчиков четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

"На остальных направлениях – без особых изменений. Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ продолжает терять личный состав и ценную технику. На этот раз бойцы 63-й ОМБР остановили штурмы российских оккупантов с помощью дронов.

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