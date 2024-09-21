РЭБ и броня не помогли: бойцы 63-й ОМБР показали, как остановили штурм врага с помощью БПЛА. Видео

Страна-агрессор продолжает терять личный состав и ценную технику. На этот раз бойцы 63-й ОМБР остановили штурмы российских оккупантов с помощью дронов.

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Об этом говорится в сообщении бригады. Во время атаки оккупантам не помогли ни РЭБ, ни броня.

"Русня хорошо подготовилась к очередному штурму наших позиций - танки и боевые машины были "увешаны" с ног до головы РЭБами и броней типа "сарай". Но, несмотря на это, остановить дроны батальона беспилотных систем 63 бригады они не смогли!" – говорится в подписи к видео.

На каком направлении состоялась операция, пока неизвестно.

Между тем, в ГПСУ показали видео результатов своей работы в зоне боевых действий в Запорожской области. Они активно применяют FPV-дроны, чтобы наносить удары по противнику. Таким образом бойцы превратили технику оккупантов в кучу металлолома, а также уничтожили наблюдательный пост россиян на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA:

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