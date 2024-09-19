'От тел ничего не осталось': z-пропагандистка устроила истерику из-за потерь РФ в результате удара по складу БК в Торопце

18 сентября украинские силы успешно атаковали беспилотниками крупнейший ракетный арсенал ВС РФ вблизи Торопца в Тверской области. После первичного удара на военном объекте начались повторные детонации, что повлекло за собой серьезные повреждения и потерю вооружения.

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Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова устроила изрядную истерику в сети из-за потерь РФ в результате удара. Она заявила, что на взорванном складе в Торопце, вероятно, погибли десятки российских военных.

"Война идет, а у нас прой…б за прой…бом. Невозможно это все расценивать, как сдача страны внутренним врагом. Вчера сообщают в ДНР снова построение было и прилет туда, погибли наши военнослужащие.

Еще в 2018 году Булгаков (бывший заместитель министра обороны РФ) озвучивал, что в Торопце только хозблок на 200 военнослужащих предусмотрено. Сколько там погибло наших, и судя по взрывам и кадрам – от тел ничего не осталось.

Врут и ошибаются. Врут и ошибаются. Сколько можно, мужики? У вас совсем мозг и совесть атрофировались?", – заявила россиянка.

Она отметила, что Кремль снова попытался замять эту ситуацию и скрыть информацию о подрыве крупнейшего арсенала снарядов, уверяя, что все под контролем.

"Рудень заявил, что пожар под контролем. Пожар? Под контролем? Как можно контролировать детонацию ракет? И вот тот ад на земле - это пожар?", – написала пропагандистка.

Арсенал, запущенный в 2018 году, стоил несколько миллиардов рублей и должен был обеспечить надежную сохранность ракет и боеприпасов, защитив их от внешних угроз и пожаров. Каждое хранилище арсенала должно было вмещать до 240 тонн боеприпасов.

Однако, по словам Кашеваровой, похоже, что арсенал был построен "из г*вна и палок", а выделенные средства были разворованы. Она также добавила, что власти пытаясь распиариться раскрыли местонахождение арсенала в СМИ, и его точное расположение было зафиксировано на Яндекс.Картах. При этом там не была усилена безопасность.

Пропагандистка отметила, что на третьем году так называемой "СВО" идиотизм остается неизменным: нет ни дисциплины, ни единоначалия. В России продолжают строить объекты на виду у противника, передвигаются колоннами без соблюдения дистанции, хранят все боеприпасы в одном месте, снимают и публикуют фото и видео, подтверждающие удары, а вертолеты и самолеты прячут в ангары из фольги или вообще не маскируют их.

"Все, что происходило последние годы в министерстве обороны – растущий мыльный пузырь. И вот он прервался и взрыв от него – ядерный гриб. Белоусову, конечно, такое наследие досталось... Ему заново все отстраивать, там уже механизм системы нерабочий", – добавила Кашеварова.

Напомним, что в ночь на 18 сентября дроны прилетели по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, построенного в 2015 году. Там могли храниться около 30 тысяч тонн разных снарядов и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Торопце Тверской области РФ после атаки на большой склад боеприпасов в ночь на 18 сентября произошли слабые землетрясения. В то же время россиян разозлила ложь официальных лиц, в частности заявление местных властей о "падении обломков" и работе ПВО.

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