Превратили технику врага в металлолом: в ГПСУ показали работу по оккупантам на Запорожском направлении. Видео

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, которые находятся в зоне боевых действий в Запорожской области, показали видео своей работы. Они активно применяют FPV-дроны, чтобы наносить удары по противнику.

Видео дня

Соответствующую запись обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram 19 сентября. В один ролик представители ведомства объединили серию атак по российским захватчикам и их технике.

Точные локации, как и даты съемок, не раскрываются.

"Пограничники превратили технику оккупантов в кучу металлолома, а также уничтожили наблюдательный пост россиян на Запорожском направлении", – рассказали в Госпогранслужбе.

Во время удара по наблюдательному посту оккупантов, судя по видео, противник понес потери в живой силе.

Кстати, за все время полномасштабной войны Российская Федерация лишилась примерно 638 140 военнослужащих (убитыми и ранеными).

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки (18 сентября) ВС РФ вели наиболее интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где произошло 86 атак. Общее количество зафиксированных боевых столкновений за тот день по всей линии фронта – 187.

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