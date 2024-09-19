Превратили технику врага в металлолом: в ГПСУ показали работу по оккупантам на Запорожском направлении. Видео
Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, которые находятся в зоне боевых действий в Запорожской области, показали видео своей работы. Они активно применяют FPV-дроны, чтобы наносить удары по противнику.
Соответствующую запись обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram 19 сентября. В один ролик представители ведомства объединили серию атак по российским захватчикам и их технике.
Точные локации, как и даты съемок, не раскрываются.
"Пограничники превратили технику оккупантов в кучу металлолома, а также уничтожили наблюдательный пост россиян на Запорожском направлении", – рассказали в Госпогранслужбе.
Во время удара по наблюдательному посту оккупантов, судя по видео, противник понес потери в живой силе.
Кстати, за все время полномасштабной войны Российская Федерация лишилась примерно 638 140 военнослужащих (убитыми и ранеными).
Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки (18 сентября) ВС РФ вели наиболее интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где произошло 86 атак. Общее количество зафиксированных боевых столкновений за тот день по всей линии фронта – 187.
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