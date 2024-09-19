Враг проводил штурмы в районах Волчанска и Часова Яра: в Генштабе рассказали, где идут бои. Карта

За прошедшие сутки оккупанты вели штурмовые действия в районах Волчанска и Часова Яра. В то же время наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Кураховском направлениях, где произошло 86 атак.

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Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 187 боевых столкновений. Об этом сообщается в оперативной сводке Генерального штаба по состоянию на 08:00 19 сентября.

Согласно уточненной информации, враг нанес три ракетных удара по украинским позициям и населенным пунктам, использовав пять ракет, а также совершил 79 авиаударов, сбросив 127 управляемых авиабомб. Кроме того, было зафиксировано более 4580 обстрелов, из них 154 — из реактивных систем залпового огня, а также было использовано более 1450 дронов-камикадзе.

В ответ ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, и еще один важный объект.

В Харьковском направлении оккупационные войска дважды пытались штурмовать районы Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении в сутки произошло 15 атак, где Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг совершил 18 атак, пытаясь прорваться в районах Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

На Северском направлении украинские защитники отразили три штурма вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре атаки в районах Временного Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации провел 12 атак вблизи Дачного, Нелиповки, Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 штурмовых и наступательных действий врага в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка с наибольшей концентрацией атак возле Новогродовки.

На Кураховском направлении украинские военные отразили 40 атак, где активнее всего враг пытался прорваться в районах Константиновки и Георгиевки, а также атаковал в направлении Цукуриного, Украинска, Дального и Желанного Первого.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов в районах Екатериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы.

На Гуляйпольском направлении оккупанты безуспешно атаковали возле Гуляйполя.

В Ореховском направлении враг пять раз штурмовал позиции Сил обороны возле Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты также совершили пять неудачных атак.

Также продолжается операция в Курской области, где авиация врага продолжает наносить удары по своей территории. За прошедшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиаударов с использованием тридцати девяти КАБ.

Напомним, что защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1130 военнослужащих армии РФ. Так, за более чем 2,5 года полномасштабной войны общие потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли примерно 638140.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в Харьковской области отбили вражеский штурм, нанеся поражение из дронов. По итогам результативной операции были уничтожены российский танк и БТР.

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