Сожгли вражеский танк и БТР: в Третьей штурмовой показали отражение наката оккупантов в Харьковской области. Видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине отразили вражеский штурм, нанеся поражение из дронов. По итогам результативной операции уничтожены российский танк и БТР.

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Взрывное видео показали в Telegram 3 ОШБр. Отмечается, что движение вражеской колонны вовремя заметили пилоты БПЛА. Бригадные подразделения сразу взялись за ликвидацию.

"С неба нанесли моментальное поражение в танк. Бетер, который начал давать заднюю — догнали. Еще до контрольных попаданий начала назад убегать российская пехота", – описали ситуацию бойцы.

Отмечается, что украинские дроны "размотали" многомиллионную технику российской армии в считанные минуты. К отражению вражеского штурма присоединились Батальон беспилотных систем, бойцы "FATUM" из Противотанкового, и бойцы "Revenge group" из 1-го механизированного батальона.

Напомним, накануне стало известно, что украинские военные нанесли удар с HIMARS по полигону в оккупированной части Донецкой области. Прилетело по скоплению российских оккупантов. Россияне утверждают, что нашим защитникам удалось ликвидировать более 50 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины Сил обороны Украины подвели современную боевую машину десанта БМД-4 российских оккупационных войск. Технику враг потерял в одном из населенных пунктов Курской области страны-агрессора.

– Украинские защитники из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отразили штурм пехоты кафиров с бронетехникой. В результате враг потерял две боевые машины пехоты и живую силу.

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