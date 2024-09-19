Потери живой силы РФ в Украине превысили 638 тысяч: за сутки минус 1130 оккупантов

Защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1130 военнослужащих армии РФ. Так, за более чем 2,5 года полномасштабной войны общие потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигли примерно 638 140.

Захватчики несут их также в военной технике, которой наши воины накануне уничтожили еще 169 единиц. Обновленные данные по состоянию на 19 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 23 артиллерийских системы (всего 18 177), 14 танков (8705), 13 боевых бронированных машин (17 093) и одну реактивную систему залпового огня (1189) врага.

С неба защитники "приземлили" еще 63 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 15 417), в металлолом превратили еще 55 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 24 839), принадлежавших захватчикам.

Кроме этого, с начала российского полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 2592 крылатые ракеты, 3109 единиц спецтехники, 947 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине отбили вражеский штурм, нанеся поражение из дронов. По итогам результативной операции были уничтожены российский танк и БТР.

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