Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

С начала суток 11 июня на фронте в Украине по состоянию на 19:00 произошло 87 боевых столкновений. Самая напряженная ситуация – на Покровском направлении, на Харьковском направлении Силы обороны отразили ряд атак в районе Волчанска и села Глубокое.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 19 часов вторника. "Количество боевых столкновений на данный момент возросло и составляет 87. По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника", – отмечается в ней.

Какая ситуация на фронте

Как сообщили в Генштабе, на Харьковском направлении враг предпринял еще одну попытку штурма – продолжается бой недалеко от села Глубокое. Четыре атаки сегодня на 19:00 отбиты в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать украинские позиции. Пять из них были провальными, а еще три штурма продолжаются недалеко от населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Синьковка.

Ситуация контролируемая. Украинские воины активно уничтожают врага – по состоянию на 19:00 оккупанты потеряли здесь 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля противника, проинформировали в Генштабе.

На Покровском направлении продолжаются шесть из 19 боев. оккупанты продолжают давить на нашу оборону вблизи Новоалександровки. После обеда значительно активизировали боевую работу авиации – нанесли пять авиаударов, по районам населенных пунктов Волчье, Александрополь, Воздвиженка, Евгеновка и Желанное.

На Времовском направлении РФ не оставляет попыток снизить украинский оборонный потенциал и запугать гражданское население, – 11 июня нанесены четыре авиаудара. Били по районам Старомайорского, Константиновки, Благодатного и Урожайного.

На Ореховском направлении с начала суток противник упорно пытается сдвинуть подразделения Украины, атаковал уже шесть раз. Получил жесткий отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Поддерживайте украинское войско! Победим! Слава Украине!" – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали, что на севере Харьковщины круглосуточно ведутся бои. Воины Сил обороны Украины контратакуют и уже вернули часть территории. Однако в районе Волчанска зашли новые подразделения окупантов.

В утренней сводке Генштаба отмечалось, что войска РФ пытаются атаковать в районе Волчанска. Накануне враг потерял на Харьковском направлении 79 человек, из них 26 "двухсотых". Уничтожены танк, три ББМ, девять авто и шесть единиц спецтехники ВС РФ, также поражены 22 укрытия живой силы и склад БК врага.

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