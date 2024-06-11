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Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

Анна Паскевич
War
3 минуты
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Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

С начала суток 11 июня на фронте в Украине по состоянию на 19:00 произошло 87 боевых столкновений. Самая напряженная ситуация – на Покровском направлении, на Харьковском направлении Силы обороны отразили ряд атак в районе Волчанска и села Глубокое.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 19 часов вторника. "Количество боевых столкновений на данный момент возросло и составляет 87. По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают натиск противника", – отмечается в ней.

Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

Какая ситуация на фронте

Как сообщили в Генштабе, на Харьковском направлении враг предпринял еще одну попытку штурма – продолжается бой недалеко от села Глубокое. Четыре атаки сегодня на 19:00 отбиты в районе Волчанска и Глубокого.

Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска
Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать украинские позиции. Пять из них были провальными, а еще три штурма продолжаются недалеко от населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Синьковка.

Ситуация контролируемая. Украинские воины активно уничтожают врага – по состоянию на 19:00 оккупанты потеряли здесь 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля противника, проинформировали в Генштабе.

Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

На Покровском направлении продолжаются шесть из 19 боев. оккупанты продолжают давить на нашу оборону вблизи Новоалександровки. После обеда значительно активизировали боевую работу авиации – нанесли пять авиаударов, по районам населенных пунктов Волчье, Александрополь, Воздвиженка, Евгеновка и Желанное.

Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

На Времовском направлении РФ не оставляет попыток снизить украинский оборонный потенциал и запугать гражданское население, – 11 июня нанесены четыре авиаудара. Били по районам Старомайорского, Константиновки, Благодатного и Урожайного.

Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

На Ореховском направлении с начала суток противник упорно пытается сдвинуть подразделения Украины, атаковал уже шесть раз. Получил жесткий отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Поддерживайте украинское войско! Победим! Слава Украине!" – говорится в сводке.

Генштаб: на фронте произошло уже 87 боевых столкновений, отбиты атаки врага возле Волчанска

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали, что на севере Харьковщины круглосуточно ведутся бои. Воины Сил обороны Украины контратакуют и уже вернули часть территории. Однако в районе Волчанска зашли новые подразделения окупантов.

В утренней сводке Генштаба отмечалось, что войска РФ пытаются атаковать в районе Волчанска. Накануне враг потерял на Харьковском направлении 79 человек, из них 26 "двухсотых". Уничтожены танк, три ББМ, девять авто и шесть единиц спецтехники ВС РФ, также поражены 22 укрытия живой силы и склад БК врага.

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