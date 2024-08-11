Генштаб: на Покровском направлении отбито 30 атак врага, РФ несет потери

С начала суток, 11 августа, на Покровском направлении отбиты 30 атак врага. Страна-оккупант несет большие потери как в технике, так и в личном составе.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00. Всего с начала суток произошло 71 боевое столкновение.

Оккупанты нанесли четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов 62 КАБами, 229 ударов дронами-камикадзе и произвели почти 2300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Впрочем, украинские воины мужественно отбивают все атаки. В частности, в Генштабе отметили воинов 100 отдельной механизированной бригады, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается одно боестолкновение, ситуация контролируется.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет три боестолкновения.

На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали шесть штурмовых действий врага. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра, Клещиевки и Ивановского, четыре попытки противника потеснить наши подразделения оказались напрасными, продолжается бой близ Часова Яра. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации, враг четырежды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки отбиты нашими защитниками, две до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новогродовка, Гродовка, Желанне, Орловка и Николаевка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Девять боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным, сегодня враг потерял более 250 ликвидированными и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены три артиллерийские системы, боевая бронированная машина, РСЗО, три автомобиля и единица специальной техники. Кроме того, один танк и артсистема врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается два боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, продолжается бой.

На Времевском направлении в настоящее время оккупанты атакуют в направлении Водяного. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника близ Малой Токмачки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили две атаки российских захватчиков.

Напомним, украинские воины ликвидировали группу российских штурмовиков с помощью дронов. Враг собирал силы для дальнейшей атаки, но их успешно разбили пилоты БПЛА Третьей отдельной штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины во время боев на фронте за сутки 10 августа ликвидировали и ранили около 1220 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожено 187 единиц российской военной техники и вооружения.

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