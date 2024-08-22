Генштаб: на Покровском направлении отбиты 28 атак, враг очень активен

Российские оккупационные войска продолжают свои агрессивные действия, пытаясь продвинуться в глубь территории Украины. Силы обороны активно сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери.

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Сегодня враг совершил 78 атак, причем наибольшая активность наблюдается в Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Приграничные районы Сумщины снова получили удары от российской артиллерии. Обстрелы затронули населенные пункты Бачевск, Рудак, Нововасиловка, Чернацкое, Порозок, Славгород, Карповичи, Грабовское и Покровка. Кроме того, российские террористы осуществили бомбардировку управляемыми авиабомбами как по территории Украины, так и по собственной российской территории. Сегодня зафиксировано 20 авиаударов с применением 38 КАБ.

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских войск вблизи Волчанска. Также враг нанес удары НАРами с вертолета Ка-52 по Казачьей Лопани. Ситуация на Харьковском направлении контролируется, но бои продолжаются.

На Купянском направлении противник совершил семь атак, в том числе вблизи Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. Район Кругляковки получил удары двумя авиабомбами.

На Лиманском направлении вражеские атаки были на районах Новосадового, Грековки, Тернов, Невского, Торского и Дибровы. С начала суток украинские военные отразили семь атак. Продолжается бой у Макеевки.

На Северском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону у Белогоровки, Выемки и Спорного, но безуспешно.

На Краматорском направлении захватчики совершили шесть штурмов вблизи Ивановского, Клещиевки, Григорьевки и Временного Яра, нанося удары 22 неуправляемыми авиаракетами возле Временного Яра.

На Торецком направлении враг атаковал Нью-Йорк и Нелиповку. Все атаки были отражены. Авиация агрессора нанесла удары по Дружбе неуправляемыми авиаракетами и сбросила два КАБа на Плещеевку.

В Покровском направлении враг сосредоточился на районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайловки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Камышевки, Миролюбовки и Новотроицкого. Почти половина атак произошла у Николаевки и Новогродовки. Наши защитники уже отразили 28 атак на этом направлении.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться вблизи Константиновки и Карловки. Бои продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты трижды атаковали позиции украинских войск, пытаясь продвинуться к Угледару и со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении зафиксированы удары КАБами по Новоданиловке и неуправляемыми авиаракетами по Новоандреевке, Новодаровке и Пятихаткам.

В Приднепровском направлении вражеские штурмовые действия не проводились.

Силы обороны продолжают защищать нашу землю, эффективно реагируя на агрессию и поддерживая контроль над ситуацией на фронте.

Напомним, страна-агрессор Россия массово направляет срочники практически из всех российских регионов в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, российский диктатор еще раз нарушил свои обещания – он неоднократно утверждал, что срочников на войну не будут отправлять.

Как сообщал OBOZ.UA, российский военный, воюющий против Украины, посетовал, что всех, кто остался жив в его батальоне, хотят отправить на штурм. А таких немного – не более полусотни людей вместе с больными и отказниками.

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