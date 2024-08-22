'Больных, хромых': оккупант пожаловался знакомому, что на штурм отправляют всех выживших. Аудио

Российский военный, воюющий против Украины, пожаловался, что всех оставшихся в живых в его батальоне хотят отправить на штурм. А таких немного – не более полсотни человек, вместе с больными и отказниками.

Видео дня

Он просил знакомого позвонить в военную прокуратуру, чтобы та как-то "повлияла". Перехват этого разговора выложил в сеть Telegram-канал "Хочу жить".

"Всех [перебили], каждый день. Человек 20 всего [осталось]. Там вместе с "500-ми". Может 50 от силы и то с больными. Мы просто истребление народу", – рассказывает оккупант по имени Василий знакомому с Волгоградской области РФ.

Будучи сам раненым, военный преступник понял, что и его может ожидать такая судьба. Поэтому своего собеседника он попросил позвонить в военную прокуратуру "на эмоциях", надеясь, что так его командирам надают по шапке.

"Всех отправляют… Хромых. Вон ребята хромые, ходить не могут. Два метра вон человек пройти не может, ему плохо. Позвони: может, им позвонят, разъ*бут", – просил оккупант.

В "Хочу жить" отметили, что командиров этого захватчика, как и других, не накажут. Поскольку тенденция утилизации командованием ВС РФ личного состава "под корень" сохраняется, несмотря на все жалобы, даже от многих российских "военкоров".

"Не удивимся, если в прокуратуре друга оккупанта даже слушать не станут. А вот где его точно выслушают и точно помогут в данной ситуации, так это на нашей горячей линии. Один звонок в "Хочу жить" даст больше результата, чем попытки стучаться в различные кабинеты российских чиновников", – добавили авторы проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, другой солдат путинской армии, воюющий против ВСУ на Харьковщине, пожаловался матери на украинские FPV-дроны. Он признался, что они с товарищами сидят по девять дней без воды и молятся, чтобы выжить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!