'От нас ничего не осталось': оккупант пожаловался матери на FPV-дроны в Харьковской области и признался, что молится, чтобы выжить. Перехват

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ вместе с собратьями из Сил обороны Украины ежедневно уничтожают оккупантов, которые пытаются прорвать фронт на Харьковщине. Так, недавно в разговоре со своей матерью один из российских солдат пожаловался на украинские FPV-дроны, от которых они вынуждены прятаться по "норам" и молиться за свое выживание.

Об этом говорится в перехваченном разговоре российского захватчика, опубликованном на Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как отмечается, под массированный удар FPV-дронов СБУ попала целая штурмовая рота российских войск под Купянском.

В перехвате оккупант рассказал, что их окопы скорее напоминают норы, где можно перемещаться только сидя. В этих укрытиях некоторые солдаты, находящиеся под постоянным огнем украинских защитников, сидят по 9 дней без воды и молятся, чтобы выжить.

"От нас ничего не осталось. Нас должно было быть 126… Бронежилеты все в дыру, как решето, как дуршлаг… Знаешь сколько у нас от роты осталось?.. 63 или 73 только "трехсотых", еще 10 – "двухсотые", – рассказал оккупант.

Ранее перехват ГУР подтвердил, что оккупанты отказываются идти в наступление на Харьковщине. Российские командиры в ответ угрожают расстрелом. На записи слышно, как российский командир отчаянно призывает подчиненных идти в наступление на украинские позиции и не быть "изменниками".

Напомним, что секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что РФ собрала на границе с Харьковщиной около 50 тыс. военных, из них в наступлении принимают участие более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков пока нет.

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