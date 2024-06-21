Генштаб: оккупанты вдвое увеличили количество штурмов на Лиманском направлении, Силы обороны останавливают врага

Российские оккупанты днем 21 июня усилили атаки на Лиманском направлении: с начала их зафиксировано уже семь. Украинские воины сдерживают неприятеля и не дают захватчикам реализовать свои планы.

Видео дня

"Лидерство" по количеству ожесточенных боев удерживает Покровское направление: на него пришлось 28 боевых столкновений из 84-х, зафиксированных по всему фронту. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 21 июня.

"С начала суток на фронте имели место 84 боевых столкновения. Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы", – констатировали в ГШ.

В сводке указано, что сегодня оккупанты активизировались на Лиманском направлении, с начала суток они увеличили там количество штурмовых действий почти вдвое – до семи боестолкновений.

В районах Невского и Серебрянского леса по состоянию на 16 часов бои продолжались.

Также в направлении враг применил авиацию: под бомбовыми ударами захватчиков оказались Райгородок, Зеленый Гай, Боровая и Шейковка.

На Северском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Продолжаются два штурмовых действия врага в районах Верхнекаменского и Раздольевки.

На Краматорском направлении продолжаются три боестолкновения. Оккупанты пытаются давить в районах Часового Яра и Калиновки.

На Торецком направлении количество боестолкновений возросло до пяти, три из них, в направлениях Северного и Торецка, продолжаются.

Самым горячим участком фронта остается Покровское направление. Там количество атак врага выросло до 28. Идут бои в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Враг применяет авиацию.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

Бомбардировки КАБами подверглась Новоукраинка на Новопавловском направлении. Кроме того, враг активизировался здесь в районах Водяного и Старомайорского.

На Приднепровском направлении одна атака врага отбита, одна – продолжается в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка – без особых изменений.

Напомним, всего 20 июня общие потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также враг потерял 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, 47 автомобилей и 10 единиц специальной техники.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, три артсистемы и четыре средства ПВО.