Генштаб Польши: Запад должен сделать больше для Украины, чтобы не дать россиянам времени

Западные государства-партнеры Украины должны сделать больше для Киева чтобы не дать времени российским оккупантам на фронте. Украина не может позволить себе долгую войну, а Россия в это время коррумпирует весь мир, чтобы получать технологии, которых ей не хватает.

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Об этом в интервью агенству "Укринформ" сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак. Он отметил, что Варшава старается быть примером для других стран, "ведь вместе можем делать больше".

"На мой взгляд, ЕС, страны НАТО, вся западная цивилизация может и должна сделать больше для Украины, чтобы не дать россиянам времени. Это война на столкновение, взаимное уничтожение", – заявил генерал.

По его словам, речь идет про войну за ресурсы. Украина, как считает Анджейчак, не может себе позволить вести войну очень долго. Стране не хватит людей, чтобы воевать, а потом отстраивать государство.

"Мы это полностью осознаем. Принятие миллионов украинцев за границей, выходивших из-под огня, что было важно с моральной точки зрения, а также возобновление контроля над страной – это первая фаза. Но мы должны создать условия, чтобы украинцы возвращались домой. Поэтому Украина должна победить, мы вообще не должны допускать другой вариант", – сказал он.

Также генерал отметил большой прогресс украинских воинов на поле боя. А россияне, как и сотни лет назад, продолжают применять очень грубый подход к военному делу. С тактической точки зрения для Сил обороны Украины будет очень сложным заданием пройти через минные поля и в целом линии обороны оккупантов, однако моральных дух украинцев вызывает восхищение.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил во вторник, что расходы на оборону в 2024 году составят 137 миллиардов злотых, то есть более 4% ВВП. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу войны в Украине.