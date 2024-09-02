Генштаб провел закрытое совещание с участием Сырского: речь шла об итогах деятельности ВСУ в августе и подготовке бригад

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на днях было проведено закрытое совещание, в ходе которого были подведены итоги деятельности ВСУ за август 2024 года. В ней принял участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Соответствующее заявление было обнародовано 2 сентября в официальном Telegram-канале Генштаба. Как отмечается, заседание прошло "с использованием закрытой сети видеоконференцсвязи".

В Генштабе информировали, что основное внимание в ходе мероприятия было уделено:

– изменениям в оперативной обстановке;

– комплектованию воинских частей подготовленным и мотивированным личным составом;

– комплексной подготовке вновь бригад и восстановлении действующих;

– бесперебойному обеспечению боевых подразделений штатной линейкой вооружения, военной техники и боеприпасами;

– оперативному внедрению опыта боевых действий в систему подготовки войск;

– определению основных путей решения ряда проблемных вопросов.

Отдельно Сырский отметил необходимость повышения уровня боевого слаживания сложившихся воинских частей и усиления эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач, рассказали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров 2 сентября провел встречу с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорном. Темами переговоров стали укрепление оборонного сотрудничества и координация усилий по противодействию агрессии РФ.