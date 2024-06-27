Генштаб: ситуация в зоне боевых действий сложная, больше атак на Покровском направлении

В течение дня Торецкий, Покровский и Кураховский оставались самыми горячими направлениями. Ситуация в районах боевых действий сложная, однако, под контролем наших защитников.

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Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 27 июня. Всего в настоящее время произошло 119 боевых столкновений.

В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных ударов (суммарно восемь ракет) и 43 авиационных удара (в общей сложности сбросил 56 КАБ), применил 458 дронов-камикадзе. Враг совершил более 2000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь подразделениями украинской авиации, ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по пяти районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, зенитно-ракетному комплексу, радиолокационной станции и трех складах с боеприпасами противника.

Также в Генштабе особо отметили профессиональную боевую работу воинов 44 артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Отмечается, что они проявляют большое мастерство в поражении живой силы, вооружения и техники противника.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении три штурмовых действия врага в районах Волчанска, Липцев и Сотницкого Казачка успеха не имели.

Купянское направление. Произошло 10 боестолкновений. Все атаки отражены. Силы обороны осуществляют меры по усилению рубежей и недопущению продвижения противника.

На лиманском направлении существенных изменений в обстановке не произошло. В течение дня агрессор восемь раз пытался прорвать нашу оборону. Четыре атаки отбиты, бои продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны успешно отразили шесть атак врага.

В Краматорском направлении враг уже 6 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районе Временного Яра. Три атаки отбиты. Бои продолжаются.

Оккупанты в течение дня продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общей сложности враг пытался 26 раз штурмовать позиции наших защитников. Один бой продолжается. По предварительной информации, в Торецком направлении враг потерял 70 человек, пять единиц автомобильной техники и артсистему. Повреждены два автомобиля и артиллерийская система.

Также напряженной остается обстановка в Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки. Всего сейчас произошло 27 атак, одна продолжается. По имеющейся информации, враг потерял на этом направлении более 300 военнослужащих, танк, три ББМ, пять артсистем и один автомобиль. Повреждены три танка, четыре ББМ и четыре артсистемы.

На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Два боестолкновения еще продолжаются. Ситуация находится под контролем наших защитников. Предварительно около 50 военнослужащих потерял враг на Кураховском направлении за сегодня. Также уничтожены четыре танка, девять боевых бронированных машин. Еще пять танков повреждены.

На Времивском направлении враг атаковал в районе Константиновки. Две атаки отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении агрессор безуспешно атаковал наших защитников в районе Малой Токмачки.

Приднепровское направление. Десять атак противника успешно отбиты. Потери позиций не допущены. Ситуация под контролем сил обороны.

Напомним, в Харькове и районе днем в четверг, 27 июня, раздались взрывы. Войска Российской Федерации ударили по региону авиационными бомбами, одна из них повредила частные жилые дома возле вуза в облцентре, есть пострадавшие.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в четверг, 27 июня, страна-агрессор атаковала город Курахово на Донетчине. Во время обстрела погибли два человека.

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