Генштаб: войска РФ безрезультатно штурмуют в Волчанске, на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои

С начала суток количество боевых столкновений на фронте в Украине выросло до 47. Самым горячим остается Покровское направление, где оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение.

Также россияне безрезультатно пытались штурмовать в районе Волчанска. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 15:00 10 июня.

Там отметили, что враг продолжает беспощадно обстреливать территорию Украины, особенно приграничье. На Черниговщине и Сумщине с начала суток от артударов террористов пострадали Покровка и Новодмитровка – с направления Вязовое (РФ), Стариково – со стороны Козино (РФ) и Соханы – с Теткино (РФ). Кроме того, оккупанты били КАБами по Волчанску, Тихому, Липцам и Старице на Харьковщине.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка российские террористы нанесли удар шестнадцатью неуправляемыми авиационными ракетами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.

На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса идет бой. Там враг нанес удар шестью КАБами.

На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения по занимаемым позициям в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две – продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов в районах Клищиевки и Андреевки.

На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять – продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже девять наступательных действий российских войск вблизи Парасковеевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине официально опровергли сообщения российских пропагандистов о том, что захватчики якобы вошли в населенный пункт Рыжевка в Сумской области. Поселок находится под украинским контролем.

– В ISW сообщили, что командование оккупантов перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно использовать их для боевых действий на этом направлении или просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить его к запланированной конечной мощи.

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