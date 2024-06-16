Генштаб: войска РФ совершили более 3000 обстрелов за сутки, ВСУ остановили попытки врага продвинуться под Волчанском

В течение субботы, 15 июня, на всех направлениях фронта произошло 91 боевое столкновение Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши Силы обороны остановили попытки врага продвинуться под Волчанском на Харьковщине, а самая горячая обстановка оставалась на Покровском направлении Донецкой области.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных и 39 авиационных ударов с применением 48 КАБ, а также задействовал 423 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили шесть попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском и Лиманском направлениях в общей сложности количество боевых столкновений увеличилось до 15. Враг пытался оттеснить Силы обороны с позиций в районах Петропавловки, Песчаного, Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. 12 атак отражены, три боестолкновения продолжаются в районах Грековки и Невского. Ситуация находится под контролем украинских защитников и защитниц.

На Северском направлении враг четырежды неудачно пытался атаковать наши позиции в районах Верхнекаменского и Раздоловки.

На Краматорском направлении успеха не имели четыре попытки вытеснить наших защитников в районах Григорьевки, Часова Яра и Клещиевки.

На Покровском направлении с начала суток количество боестолкновений увеличилось до 33. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой, Карловки и Уманского. Силами обороны уже отбиты 25 атак агрессора, восемь боев еще продолжаются.

"Предварительно, за текущие сутки на указанном направлении потери оккупантов составляют 232 человека, из них 86 – безвозвратные. Уничтожены одна боевая бронированная машина, два миномета на пять автомобилей. Повреждены три пушки, миномет и автомобиль", – отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Победы, Парасковеевки, Новомихайловки и Константиновки. В настоящее время девять атак успешно отбиты. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются два боестолкновения. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Времевском направлении по сравнению с прошлыми сутками активность российских оккупантов увеличилась втрое. За сегодняшний день агрессор десять раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная, принимаются меры по стабилизации обстановки.

На Ореховском направлении успеха не имели три атаки врага в районах Малой Токмачки и Работино. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Приднепровском направлении очередная попытка врага атаковать позиции наших воинов в районе Крынков потерпела неудачу.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники выбили российских захватчиков с позиций в Клещиевке на Донбассе и в Серебрянском лесничестве в Луганской области. Оккупанты тем временем продвинулись вперед возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

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