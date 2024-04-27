Генштаб: враг 24 раза атаковал под Авдеевкой, авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по оккупантам

Российские оккупационные войска продолжают совершать штурмовые действия на Авдеевском направлении, где идут горячие бои. В общей сложности за сутки произошло 71 прямое боевое столкновение между путинской армией и украинскими защитниками.

Силы обороны дают достойный ответ врагу – всего за сутки наша авиация нанесла 16 ударов по оккупантам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 27 апреля.

В общей сложности вражеские силы совершили 31 ракетный и 46 авиационных ударов, а также 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории РФ и усиливают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Авиация противника наносила удары в районах населенных пунктов Стрелка, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области.

Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага, среди них Хриновка, Леоновка Черниговской области; Миропольское, Новая Слобода, Клюсы Сумской области.

На Купянском направлении наши военные отразили 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. При этом около 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 12 атак в районах Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов в Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка в Донецкой области, а также в Серебрянском лесничестве Луганской области. Более 10 населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе Макеевка в Луганской области, и Терны, Ямполевка, Заречное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши военные отразили 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Ивановское, Клищиевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, включая Калиновку, Часов Яр и Клищиевку в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово в Донецкой области, где враг с поддержкой авиации пытался вытеснить наши подразделения с их позиций. Также противник нанес авиационные удары в районах населённых пунктов Архангельское, Новожелание и Карловка в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов подверглись атакам по артиллерии и минометам, включая Архангельское, Сокол и Новопокровское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и к западу от Победы в Донецкой области. Здесь противник, поддерживаясь авиацией, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Около 10 населенных пунктов попали под артиллерийский и минометный обстрел, в том числе Красногоровка, Парасковеевка и Угледар в Донецкой области.

На Ореховском направлении противник с поддержкой авиации дважды атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского в Донецкой области и Роботиного в Запорожской области. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Малиновка, Белогорье, Роботино и Пятихатки в Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левом берегу Днепра, но в течение суток не предпринимали наступательных действий. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки и Ивановка в Херсонской области. Также более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Ивановка, Новотягинка, Огромное и Кизомис в Херсонской области.

При этом авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме "Остафьево" в Москве. Оккупанты использовали его для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций своей армии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины в течение суток 26 апреля на линии фронта отменили 1124 российских оккупантов. Уничтожена также 131 единица вражеской техники и вооружений.

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