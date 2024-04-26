ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 прямо на аэродроме в Москве. Видео операции

Главное управление разведки Министерства обороны Украины уничтожило российский вертолет Ка-32 на аэродроме "Остафьево" в Москве. Оккупанты использовали его для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций своей армии.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. Известно, что многоцелевой вертолет стоял на международном аэродроме "Остафьево", принадлежащем минобороны РФ.

Собеседник OBOZ.UA рассказал, что российские военные использовали вертолет для авиаподдержки оккупационной армии, а именно для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.

В ГУР впоследствии подтвердили факт уничтожения российского Ка-32 в Москве.

"В ночь на 26 апреля 2024 года на аэродроме "Остафьево" министерства обороны РФ в городе Москва уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром принадлежит МО РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром"", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что уничтоженный вертолет использовался в интересах Московского авиацентра, в том числе для поддержки операций оккупационной армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки РФ потеряла в Украине около 950 человек, а также 117 единиц вооружения и военной техники.

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