Силы обороны за сутки обезвредили 950 оккупантов и 15 российских ББМ

Сили обороны Украины за минувшие сутки обезвредили в боях 950 российских оккупантов. Так, общее количество "демилитаризованной" живой силы армии РФ в войне достигает 463 930.

Также защитники накануне добавили врагу потерь в военной технике и вооружении, уничтожив еще 117 единиц. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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