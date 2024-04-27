ВСУ отминусовали более 1100 оккупантов и 38 артсистем за сутки: свежие данные Генштаба

Украинские воины в течение суток 26 апреля на линии фронта отминусовали 1124 российских оккупантов. Уничтожена также 131 единица вражеской техники и вооружений.

В частности, враг не досчитался 38 артсистем. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В общей сложности накануне РФ потеряла 1124 своих солдата, так что к утру общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения России в Украину превысили 465 тысяч.

Танков накануне защитники подбили шесть единиц (в общей сложности уничтожено 7268), боевых бронированных машин – – 14 (всего 13971), артиллерийских систем 38 (11905), средств ПВО – три (775).

Неизменным осталось количество ликвидированных вражеских РСЗО (1049), самолетов (348), вертолетов (325), кораблей/катеров (26).

В то же время БПЛА оперативно-тактического уровня уничтожено 24 единицы (в общей сложности 9485), крылатых ракет – пять (2124), автомобильной техники и автоцистерн – 35 единиц (16019), спецтехники – шесть единиц (1968).

Напомним, накануне, 26 апреля, в Нацгвардии показали отработку по захватчикам в Запорожском направлении. Враг как раз проводил ротацию.

Также сообщалось, что ГУР уничтожило российский вертолет Ка-32 прямо на аэродроме в Москве. Разведчики показали видео операции.