УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Враг проводил ротацию: в Нацгвардии показали отработку по захватчикам на Запорожском направлении. Видео

Надежда Данищук
War
1 минута
4,0 т.
Враг проводил ротацию: в Нацгвардии показали отработку по захватчикам на Запорожском направлении. Видео

Российским оккупантам в Запорожском направлении не удалось провести ротацию на позициях. Помешали им украинские защитники, ударившие по врагу, нанеся значительные потери.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале. Он также обнародовал видео удара по враждебным позициям, снятое дроном.

Как видно из кадров, наши бойцы эффективно отработали по скоплению вражеской пехоты, проводившей ротацию на позициях. Безупречно проделали работу аэроразведчики и артиллеристы 6 отряда Центра специального назначения "Омега".

Благодаря точным попаданиям нацгвардейцы нанесли урон врагу. Учитывая мощные взрывы, оккупантов изрядно "задвохсотили" и "затрехсотили".

"Когда работает "Омега", шансов на спасение у врага нет", – подчеркнули спецназовцы.

Враг проводил ротацию: в Нацгвардии показали отработку по захватчикам на Запорожском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска дважды за минувшие сутки атаковали украинские позиции на Ореховском направлении, нанесли авиаудары по Роботиному. Накануне враг также атаковал позиции наших защитников у Роботиного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!