Враг проводил ротацию: в Нацгвардии показали отработку по захватчикам на Запорожском направлении. Видео

Российским оккупантам в Запорожском направлении не удалось провести ротацию на позициях. Помешали им украинские защитники, ударившие по врагу, нанеся значительные потери.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале. Он также обнародовал видео удара по враждебным позициям, снятое дроном.

Как видно из кадров, наши бойцы эффективно отработали по скоплению вражеской пехоты, проводившей ротацию на позициях. Безупречно проделали работу аэроразведчики и артиллеристы 6 отряда Центра специального назначения "Омега".

Благодаря точным попаданиям нацгвардейцы нанесли урон врагу. Учитывая мощные взрывы, оккупантов изрядно "задвохсотили" и "затрехсотили".

"Когда работает "Омега", шансов на спасение у врага нет", – подчеркнули спецназовцы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска дважды за минувшие сутки атаковали украинские позиции на Ореховском направлении, нанесли авиаудары по Роботиному. Накануне враг также атаковал позиции наших защитников у Роботиного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам Запорожской области.

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