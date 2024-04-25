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Враг снова сосредоточился на Авдеевском направлении: ВСУ отбили 23 атаки – Генштаб

Дарья Дурова
War
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Украинские войска сдерживают врага

В Украине в четверг, 25 апреля (по состоянию на 18:00) произошло 93 боевых столкновения. Больше всего (23) было отбито нашими защитниками на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной вечером 25 апреля (792 сутки полномасштабной войны). Вражеские атаки на Авдеевском направлении отражены в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, Нетайлово Донецкой области. Там войска РФ пытались вытеснить Силы обороны из занимаемых рубежей.

Также противник ударил из авиации у населенных пунктов Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеньевка, Александрополь, Архангельское, Новокалиново. 10 населенных пунктов оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов. Среди них Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское.

Снайпер Сил обороны Украины

В целом за сутки в Украине зафиксировано четыре ракетных и 50 авиационных ударов, 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня ВС РФ.

Есть раненые среди гражданских и разрушенные жилища, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Разминирование территории

На Волынском и Полесском направлениях об изменениях в оперативной ситуации не сообщалось. Без признаков формирования наступательных группировок врага.

На Северском и Слобожанском направлениях армия страны-агрессора находится в приграничных районах. ВС РФ осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы Украины с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы. Авиаудар врага прошел по городу Сумы. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 20 населенных пунктов, в том числе Карповичи Черниговской области и Уралово, Мануховка, Басовка, Пономаренки Сумской области.

На Купянском направлении защитники отбили девять атак возле Берестового на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине. Артиллерийские и минометные обстрелы пережили около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах Дружелюбовки Харьковской области, Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Заречного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Боровой на Харьковщине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбито 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Там захватчики пытались улучшить тактическое положение. Зафиксированы вражеские авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Часов Яр, Спорное, Дилиевка. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Победы, Новомихайловки, Водяного, где враг 14 раз пытался прорвать нашу оборону. Противник нанес авиационный удар вблизи Урожайного. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка Донецкой области.

На Ореховском направлении российские войска при поддержке авиации один раз атаковали позиции наших защитников возле Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Червоное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил три безуспешных атаки на украинские позиции в районе села Крынки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Качкаровка и Ивановка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

Война в Украине

25 апреля авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава оккупантов.

Линия фронта в Украине
Бои в Харьковской и Луганской областях
Карта боев на Донетчине
Карта линии боевого столкновения в Запорожской области.
Линия фронта на Херсонщине

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике ГШ ВСУ, Силы обороны Украины за 24 апреля уничтожили 127 единиц военной техники и вооружения армии РФ, а также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1040 оккупантов.

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