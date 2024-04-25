Враг снова сосредоточился на Авдеевском направлении: ВСУ отбили 23 атаки – Генштаб

В Украине в четверг, 25 апреля (по состоянию на 18:00) произошло 93 боевых столкновения. Больше всего (23) было отбито нашими защитниками на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной вечером 25 апреля (792 сутки полномасштабной войны). Вражеские атаки на Авдеевском направлении отражены в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, Нетайлово Донецкой области. Там войска РФ пытались вытеснить Силы обороны из занимаемых рубежей.

Также противник ударил из авиации у населенных пунктов Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеньевка, Александрополь, Архангельское, Новокалиново. 10 населенных пунктов оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов. Среди них Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское.

В целом за сутки в Украине зафиксировано четыре ракетных и 50 авиационных ударов, 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня ВС РФ.

Есть раненые среди гражданских и разрушенные жилища, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях об изменениях в оперативной ситуации не сообщалось. Без признаков формирования наступательных группировок врага.

На Северском и Слобожанском направлениях армия страны-агрессора находится в приграничных районах. ВС РФ осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы Украины с территории России, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы. Авиаудар врага прошел по городу Сумы. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 20 населенных пунктов, в том числе Карповичи Черниговской области и Уралово, Мануховка, Басовка, Пономаренки Сумской области.

На Купянском направлении защитники отбили девять атак возле Берестового на Харьковщине и Стельмаховки на Луганщине. Артиллерийские и минометные обстрелы пережили около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 16 атак в районах Дружелюбовки Харьковской области, Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Заречного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Боровой на Харьковщине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области, Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбито 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области. Там захватчики пытались улучшить тактическое положение. Зафиксированы вражеские авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Часов Яр, Спорное, Дилиевка. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Победы, Новомихайловки, Водяного, где враг 14 раз пытался прорвать нашу оборону. Противник нанес авиационный удар вблизи Урожайного. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка Донецкой области.

На Ореховском направлении российские войска при поддержке авиации один раз атаковали позиции наших защитников возле Работино. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Червоное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил три безуспешных атаки на украинские позиции в районе села Крынки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Качкаровка и Ивановка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

25 апреля авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава оккупантов.

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике ГШ ВСУ, Силы обороны Украины за 24 апреля уничтожили 127 единиц военной техники и вооружения армии РФ, а также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1040 оккупантов.

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