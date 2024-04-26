ВСУ отразили десятки атак на Бахмутском и Лиманском направлениях, поражен пункт управления врага – Генштаб

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили 26 атак на Бахмутском направлении, и более 30 атак на Авдеевском направлении. В то же время на Херсонском направлении враг не прекращает попытки выдвинуть наши подразделения из плацдармов на левом берегу Днепра.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 26 апреля. Всего за прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений.

Всего враг совершил 4 ракетных и 75 авиационных ударов, а также провел 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и местным населенным пунктам.

В минувшие сутки авиация врага атаковала такие мирные населенные пункты, как Сумы, Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая в Харьковской области; Николаевка, Часов Яр, Спорное, Дилиевка, Выемка, Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеньевка, Бердичи, Александрополь, Архангельское, Новокалиново, Красногоровка и Урожайное в Донецкой области; Роботино в Запорожской области и Качкаровка, Ивановка в Херсонской области.

Более 110 мирных населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским обстрелом.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает поддерживать свое военное присутствие, совершая диверсионные действия с целью не допустить перемещения наших войск на важные направления и увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении наши войска отразили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово (Харьковская область) и Стельмаховка (Луганская область).

На Лиманском направлении противник совершил 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка (Харьковская область), Макеевка, Серебрянское лесничество (Луганская область), Торское, Терны, Заречное (Донецкая область).

На Бахмутском направлении наши войска отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка (Луганская область), Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клищиевка (Донецкая область).

На Авдеевском направлении наши защитники отбили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово (Донецкая область).

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное (Донецкая область), где противник пытался прорвать оборону наших войск 19 раз.

На Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского (Донецкая область) и Роботиного (Запорожская область).

На Херсонском направлении враг не прекращает попыток выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки он совершил 3 безрезультатных атаки на позиции наших войск.

Тем временем наши воины продолжают активные действия, нанося врагу урон в живой силе и технике, истощая его по всей линии фронта. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки ударила по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному пункту управления и одному району сосредоточения личного состава противника.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска обстреляли Балаклею Изюмского района. В результате атаки есть прилет у железнодорожного вокзала, пострадали семь человек.

Напомним, что утром в четверг, 25 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Смела в Черкасской области. Под поражение попала гражданская инфраструктура и логистическое железнодорожное сообщение, пострадали шесть человек. Военные предполагают, что враг бил крылатой ракетой "Искандер-К".

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