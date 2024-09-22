Генштаб: враг активен под Покровском, на Кураховском направлении остается сложная ситуация

Враг не останавливает свое наступление в Донецкой области. Сейчас он активен под Покровском. На Кураховском направлении также остается сложная ситуация.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 22 сентября. С начала суток на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Впрочем, украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Наши защитники останавливают оккупанта, держат рубежи и разрушают планы россиян.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Брускам, Малушиному, Павловке, Журавке, Великой Писаревке и Бояро-Лежачам. Также под ударами авиации оказались Эсмань, Беловоды, Журавка, Бывалино и Ястребщина. По имеющейся информации, противник нанес десять авиационных ударов по территории Курской области, применив 12 КАБов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска. Идет бой. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки. Пять атак противника еще продолжаются. Всего на направлении зафиксировано десять боестолкновений. В районы Купянска, Купянска-Узлового и Первомайского оккупанты сбросили в общей сложности девять авиабомб.

Агрессор увеличил количество атак до пяти на Лиманском направлении. Состоялись боевые действия вблизи Чернещины, Дружелюбовки, Новосадова и Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районе Выемки. Ситуация контролируется. Также оккупант нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами по районам населенных пунктов Ивановцы, Свято-Покровское и Славянск.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отбивать две атаки оккупантов возле Калиновки и Клищиевки. Вблизи Григоровки и Ступочков пять вражеских атак уже остановлены. Противник применял неуправляемые авиационные ракеты по Ступочкам.

На Торецком направлении захватчик, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, четыре раза атаковал в районах Дачное, Торецк, Щербиновка и Нелиповка. Идет бой вблизи Торецка.

Наибольшая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время продолжаются бои в шести локациях в районах Новоторецка, Гродовки, Новогродовки и Мариновки. Авиация оккупантов била в течение дня НАРами в сторону Александрополя.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Горняка, Цукуриного, Желаемого Второго и Екатериновки отражены шесть штурмов, также продолжаются четыре боестолкновения вблизи Константиновки и Горняка.

На Времевском направлении агрессор атакует недалеко от Угледара и Водяного, сейчас длится четыре боестолкновения. Также вражеская авиация нанесла удары возле Богоявленки, Урожайного и Ровно.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях активных действий оккупантов за сегодня не отмечено. Противник наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражен один штурм врага.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW указали, что Силы обороны Украины имеют определенные успехи в районе Волчанска. Там ведутся бои за агрегатный завод, по состоянию на 19 сентября россияне еще присутствовали, контроль врага над ним 17 сентября подтверждал спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

А в 13-й БрОП "Хартия" рассказали, что оккупанты на Харьковском направлении понесли очень тяжелые потери и теперь преимущественно перешли к обороне. Им на подкрепление отправляют бывших "вагнеровцев" и "добровольцев", завербованных в тюрьмах РФ.

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