Генштаб: враг атаковал под Покровском более 50 раз, продолжаются горячие бои

Войска Российской Федерации за неполные сутки 11 января (по состоянию на 16:00) развязали 121 бой против украинских защитников. Из них 56 произошло на Покровском направлении.

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Генеральный штаб Вооруженных сил поделился сводкой о ситуации на передовой. "Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", – заверила пресс-служба.

По Покровке Сумской области и Янжуловке и Блешне Черниговской области противник ударил артиллерией.

На Купянском направлении ВС РФ 13 раз пытались продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Загрызового. Девять (на 16:00) еще продолжались.

На Лиманском направлении произошло 16 боев вблизи Зеленой Рощи, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Две атаки противника не закончились.

В районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки Краматорского направления с начала суток произошло 13 боеприкосновений, три из которых продолжались.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники отразили штурмы.

Высокая активность врага сохранялась на Покровском направлении. Уже 56 раз начинались боевые столкновения разной интенсивности. Оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Зверевое, Новоандреевка, Успеновка, Славянк, Константинопольское. Отбито 46 вражеских атак, 10 – продолжались.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Новоселки и Большой Новоселки. Авиаудар КАБами захватчики совершили по Новополю.

На Приднепровском направлении было одно боеприкосновение. Противник успеха не имел.

На Курщине наши защитники отбивали 12 вражеских штурмов, три еще продолжались. Кроме того, агрессор нанес три авиационных удара, применив четыре КАБа.

На других направлениях особых изменений не произошло. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу, отметили в ГШ ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, операция Сил обороны Украины на Курщине сдерживает часть оккупационных войск на территории государства-агрессора РФ. В The Washington Post заявили: если украинские воины отступят обратно через границу, около 60 000 российских солдат смогут наступать и захватить еще больше территории.

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