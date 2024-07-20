Генштаб: враг свирепствует на Покровском направлении, ВСУ поразили станцию РЭБ, ЗРК 'Оса' и вертолетную площадку РФ

За прошедшие сутки, 19 июля, на линии фронта произошло 135 столкновений. Больше всего вражеских атак и штурмов зафиксировано на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.

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В то же время, украинские воины давали врагу отпор и уничтожили станцию РЭБ, ЗРК "Оса" и вертолетную площадку РФ. Подробности по ситуации на фронте раскрыли в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, накануне произошло 135 боевых столкновений.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением семи ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 151 – из реактивных систем залпового огня", – говорится в сводке.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Глубокое, Малые Проходы, Липцы, Волчанские Хутора, Старица, Пільная и Веселое Харьковской области; Торецк, Пивничное, Щербаковка, Бересток, Зализное, Новоселовка Первая, Александрополь, Тимофеевка, Волчье, Гродовка Донецкой области; Лобковое, Каменское, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

Однако и украинские воины били по врагу. Так, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили одну станцию РЭБ, один ЗРК "Оса" и вертолетную площадку.

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении захватчики атаковали 10 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку от Грековки, Невского, Тернов, Новосадового, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Всего произошло 11 боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Часова Яра, Клещиевки, Григоровки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак недалеко от Пивничного, Торецка, Нью-Йорка и Зализного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 36 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиново, Яснобродовка, Скучное, Александрополь и Новоселовка Первая, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 11 атак у Красногоровки, Карловки, Парасковеевки и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении противник совершил один штурм неподалеку от Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Семь атак россиян не имели успеха в районах Малой Токмачки, Щербаков, Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло шесть боевых столкновений с врагом на левобережье Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Напомним, ранее в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, 19 июля потери российских захватчиков составили 990 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 15 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, самолет Су-25, 34 БПЛА оперативно-тактического уровня, 59 автомобилей и 14 единиц специальной техники врага.