Российские захватчики, воюющие в рядах оккупационной армии РФ на территории Украины, продолжают нести значительные потери. Накануне, 19 июля, украинские воины отминусовали 990 оккупантов.

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Также уничтожены или повреждены 154 единицы военной техники и вооружений россиян, в том числе уничтожены вражеский самолет и 22 артсистемы. Обновленные данные по потерям врага на утро 20 июля опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, вместе с обезвреженными накануне 990 оккупантами, общие потери РФ в живой силе достигли 565 610 человек.

Кроме того, уничтожены семь вражеских танков (в общей сложности Россия потеряла их уже 8257), 15 боевых бронированных машин (15917), 22 артиллерийские системы (15542), по одной единице РСЗО (в общей сложности 1121) и средств ПВО (895).

Потерял враг накануне также один самолет (всего уничтожено 362), 34 БпЛА оперативно-тактического уровня (12350), количество уничтоженных российских вертолетов (326) и крылатых ракет (2401) осталось неизменным.

Так же не принес прошлый день потерь среди вражеских кораблей/катеров (за время полномасштабного вторжения их уничтожено 28) и подлодок (одна).

А вот автомобильной техники защитники набили 59 единиц (в общей сложности 20968), также обезврежено 14 единиц спецтехники (2607).

Напомним, накануне стало известно, что зенитчики 110 ОМБр в Донецкой области зенитчики сбили российский Су-25. Вражеский штурмовик пытался обстреливать позиции украинских воинов на Покровском направлении.

Также сообщалось, что оккупанты в Херсонской области пожаловались, что местные их отравили водкой. В результате действий неизвестных мстителей целый взвод захватчиков оказался в госпитале.