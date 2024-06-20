Генштаб: враг увеличил активность под Купянском, на Покровском направлении продолжаются десять боев

Российские оккупанты увеличили количество атак на Купянском направлении. В течение текущих суток захватчики там пытались улучшить свое тактическое положение уже 13 раз.

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10 их попыток не увенчались успехом, боевые столкновения в районах Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Самым горячим направлением фронта остается Покровское. Там количество наступательных и штурмовых действий врага возросло до 28, из них 10 боев до сих пор продолжаются в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Также враг применяет авиацию – бомбардировал пятью КАБами Евгеньевку и Волче.

Краматорское направление. Защитники отбивают пять атак врага в районе Часового Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации – сбросили управляемую авиабомбу.

Кураховское направление. Идет бой.

Времевское направление. Продолжается бой в районе Константиновки.

Ореховское направление. Отражена вражеская атака вблизи Малой Токмачки.

Приднепровское направление. Силы обороны отразили две атаки на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Покровском направлении в эти сутки украинские военные успешно отбили 11 вражеских атак, еще восемь продолжаются. Также украинские защитники эффективно остановили оккупантов в районе Невского на Лиманском направлении.

– Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского ВСУ показали один из штурмов на Харьковщине. В результате воины бригады произвели зачистку вражеского опорного пункта.

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