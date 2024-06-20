ВСУ остановили наступление врага в районе Невского на Лиманском направлении, на Покровском – продолжаются бои – Генштаб

На Покровском направлении этих суток украинские военные успешно отбили 11 вражеских атак, еще восемь продолжаются. Также украинские защитники эффективно остановили оккупантов в районе Невского на Лиманском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 13.00 20 июня. В общей сложности количество боевых столкновений возросло до 58 уже с начала суток, половина из них продолжается практически вдоль всей линии фронта.

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском и Краматорском направлениях, однако силы обороны успешно сдерживают их атаки.

Приграничья Черниговской и Сумской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов, поступающих с территории Российской Федерации. С начала суток русские войска обстреливали позиции по артиллерии по направлениям Забрамы, Теткиного и Черноземного городка.

Также с российской территории продолжается бомбардировка Харьковщины, в частности, по направлению Белгорода было совершено два удара с помощью четырех управляемых авиабомб по Липцам и Нескучному, а также сброшены две авиабомбы на Волчанск. В районе села Тихое, неподалеку от Волчанска, также была отбита одна вражеская атака.

На Купянском направлении продолжается семь активных боевых столкновений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного. Две атаки врага уже отбиты.

На Лиманском направлении украинские защитники эффективно сдерживают врага у Невского. Также оккупанты продолжают свои атаки возле Сергеевки.

На Краматорском направлении враг активизирует свои действия недалеко от Калиновки и Часового Яра. Семь попыток оккупантов осуществить наступление на позиции украинских военных потерпели неудачу. Шесть боевых столкновений продолжаются в районах Клещиевки, Нового, Торецкого и Ивановского.

В Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты 19 раз пытались улучшить свое тактическое положение в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки Первой. Из этих атак 11 удалось отбить украинским военным, восемь еще продолжаются. Наиболее активные действия врага наблюдаются у Новоалександровки.

На Кураховском направлении украинские силы обороны успешно отразили уже восемь наступательных действий российских войск. В районах Красногоровки и Паросковиевки продолжается три боевых столкновения.

На других направлениях ситуация остается стабильной. Наши военные готовы сорвать любые наступательные планы противника.

Ранее сообщалось, что войска России держат на Покровском направлении оперативные резервы, которые на данный момент не планируют привлекать к боям. Оккупанты задумали, что в случае, если они прорвут оборону ВСУ, эти резервы будут выполнять роль второго эшелона.

Как сообщал военный эксперт Павел Лакийчук, задача войск государства-агрессора РФ не просто продвигаться на определенных участках фронта, а по меньшей мере, прорвать оборону наших Вооруженных сил. Он отметил, что окно возможностей у оккупантов уменьшается по мере поступления в Сил обороны новых боеприпасов, оружия, военной техники и другой помощи от западных партнеров.

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