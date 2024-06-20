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ВСУ остановили наступление врага в районе Невского на Лиманском направлении, на Покровском – продолжаются бои – Генштаб

Иванна Шепель
War
3 минуты
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ВСУ остановили наступление врага в районе Невского на Лиманском направлении, на Покровском – продолжаются бои – Генштаб

На Покровском направлении этих суток украинские военные успешно отбили 11 вражеских атак, еще восемь продолжаются. Также украинские защитники эффективно остановили оккупантов в районе Невского на Лиманском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 13.00 20 июня. В общей сложности количество боевых столкновений возросло до 58 уже с начала суток, половина из них продолжается практически вдоль всей линии фронта.

Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском и Краматорском направлениях, однако силы обороны успешно сдерживают их атаки.

Приграничья Черниговской и Сумской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов, поступающих с территории Российской Федерации. С начала суток русские войска обстреливали позиции по артиллерии по направлениям Забрамы, Теткиного и Черноземного городка.

Также с российской территории продолжается бомбардировка Харьковщины, в частности, по направлению Белгорода было совершено два удара с помощью четырех управляемых авиабомб по Липцам и Нескучному, а также сброшены две авиабомбы на Волчанск. В районе села Тихое, неподалеку от Волчанска, также была отбита одна вражеская атака.

На Купянском направлении продолжается семь активных боевых столкновений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного. Две атаки врага уже отбиты.

На Лиманском направлении украинские защитники эффективно сдерживают врага у Невского. Также оккупанты продолжают свои атаки возле Сергеевки.

ВСУ остановили наступление врага в районе Невского на Лиманском направлении, на Покровском – продолжаются бои – Генштаб

На Краматорском направлении враг активизирует свои действия недалеко от Калиновки и Часового Яра. Семь попыток оккупантов осуществить наступление на позиции украинских военных потерпели неудачу. Шесть боевых столкновений продолжаются в районах Клещиевки, Нового, Торецкого и Ивановского.

В Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты 19 раз пытались улучшить свое тактическое положение в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки Первой. Из этих атак 11 удалось отбить украинским военным, восемь еще продолжаются. Наиболее активные действия врага наблюдаются у Новоалександровки.

ВСУ остановили наступление врага в районе Невского на Лиманском направлении, на Покровском – продолжаются бои – Генштаб

На Кураховском направлении украинские силы обороны успешно отразили уже восемь наступательных действий российских войск. В районах Красногоровки и Паросковиевки продолжается три боевых столкновения.

ВСУ остановили наступление врага в районе Невского на Лиманском направлении, на Покровском – продолжаются бои – Генштаб

На других направлениях ситуация остается стабильной. Наши военные готовы сорвать любые наступательные планы противника.

ВСУ остановили наступление врага в районе Невского на Лиманском направлении, на Покровском – продолжаются бои – Генштаб

Ранее сообщалось, что войска России держат на Покровском направлении оперативные резервы, которые на данный момент не планируют привлекать к боям. Оккупанты задумали, что в случае, если они прорвут оборону ВСУ, эти резервы будут выполнять роль второго эшелона.

Как сообщал военный эксперт Павел Лакийчук, задача войск государства-агрессора РФ не просто продвигаться на определенных участках фронта, а по меньшей мере, прорвать оборону наших Вооруженных сил. Он отметил, что окно возможностей у оккупантов уменьшается по мере поступления в Сил обороны новых боеприпасов, оружия, военной техники и другой помощи от западных партнеров.

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