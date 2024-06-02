Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

В воскресенье, 2 июня, украинские военные отбили атаки оккупанта возле Липцев и Старицы Харьковской области. Кроме того, наши защитники ударили по 18 районам сосредоточения врага.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 22:30 2 июня 2024 года по российскому вторжению. В настоящее время в общей сложности произошло 60 боевых столкновений.

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных и 33 авиационных удара с применением 46 КАБов. Использовали для атак 351 дрон-камикадзе. Оккупанты совершили почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по 18 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, трем артиллерийским системам, двум средствам ПВО и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток происходило два боевых столкновения. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу урон.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Все атаки российских захватчиков отражены в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

На Лиманском направлении враг четырежды пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны и в Серебрянском лесу. Три атаки отбиты, еще одно боевое столкновение продолжается возле села Терны. Противник успеха не имеет, потери наших позиций не допущены.

На Северском направлении на протяжении суток наши защитники отразили семь штурмовых действий врага в районах Выемки и Раздоловки. Вблизи последней обстановка остается напряженной – продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли семь попыток противника вклиниться в нашу оборону недалеко от Калиновки, Клищиевки и Андреевки. Потери позиций и территорий не допущены.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 17 атак противника. Украинские защитники отбивают попытки российских оккупантов прорваться. Свою активность враг концентрировал в районах Новоалександровки и Сокола. Сейчас все еще продолжаются боевые действия вблизи последнего. Силы обороны принимают активные меры по недопущению продвижения врага.

На Кураховском направлении произошло шесть боевых столкновений, пять из которых успешно отражены нашими воинами. Продолжается бой в районе Красногоровки.

На Времевском направлении украинские защитники сдержали три атаки оккупантов в сторону Старомайорского. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении российские захватчики безуспешно пытались продвинуться к Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, наши воины пять раз дали жесткий отпор российским захватчикам в районе Крынок.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 2 июня в Генштабе сообщили, что оккупанты предприняли очередную попытку прорыва на Харьковском направлении в районе села Старица. Также враг сбросил в то время 16 КАБов в районы Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодца.

– 31 мая воины 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского ВСУ показали результаты неудачного вражеского "мясного штурма", который оккупанты устроили прямо посреди белого дня. Противник потерял живую силу и бронетехнику.

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