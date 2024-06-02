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Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

Анна Павлова
War
3 минуты
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Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

В воскресенье, 2 июня, украинские военные отбили атаки оккупанта возле Липцев и Старицы Харьковской области. Кроме того, наши защитники ударили по 18 районам сосредоточения врага.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 22:30 2 июня 2024 года по российскому вторжению. В настоящее время в общей сложности произошло 60 боевых столкновений.

Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных и 33 авиационных удара с применением 46 КАБов. Использовали для атак 351 дрон-камикадзе. Оккупанты совершили почти 2500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по 18 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, трем артиллерийским системам, двум средствам ПВО и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток происходило два боевых столкновения. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу урон.

Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Все атаки российских захватчиков отражены в районах населенных пунктов Дружелюбовка и Невское.

Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

На Лиманском направлении враг четырежды пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны и в Серебрянском лесу. Три атаки отбиты, еще одно боевое столкновение продолжается возле села Терны. Противник успеха не имеет, потери наших позиций не допущены.

Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

На Северском направлении на протяжении суток наши защитники отразили семь штурмовых действий врага в районах Выемки и Раздоловки. Вблизи последней обстановка остается напряженной – продолжается бой.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли семь попыток противника вклиниться в нашу оборону недалеко от Калиновки, Клищиевки и Андреевки. Потери позиций и территорий не допущены.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 17 атак противника. Украинские защитники отбивают попытки российских оккупантов прорваться. Свою активность враг концентрировал в районах Новоалександровки и Сокола. Сейчас все еще продолжаются боевые действия вблизи последнего. Силы обороны принимают активные меры по недопущению продвижения врага.

Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

На Кураховском направлении произошло шесть боевых столкновений, пять из которых успешно отражены нашими воинами. Продолжается бой в районе Красногоровки.

Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

На Времевском направлении украинские защитники сдержали три атаки оккупантов в сторону Старомайорского. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении российские захватчики безуспешно пытались продвинуться к Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, наши воины пять раз дали жесткий отпор российским захватчикам в районе Крынок.

Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ возле Липцев и Старицы и ударили по 18 районам сосредоточения врага

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 2 июня в Генштабе сообщили, что оккупанты предприняли очередную попытку прорыва на Харьковском направлении в районе села Старица. Также враг сбросил в то время 16 КАБов в районы Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодца.

– 31 мая воины 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского ВСУ показали результаты неудачного вражеского "мясного штурма", который оккупанты устроили прямо посреди белого дня. Противник потерял живую силу и бронетехнику.

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